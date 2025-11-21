Η Ρωσία παρέδωσε αναβαθμισμένα TOS-1A με νέα μέτρα προστασίας από drones, βασισμένα σε εμπειρία πραγματικής μάχης. Το σύστημα παραμένει από τα πιο αναγνωρίσιμα όπλα των επιχειρήσεων στην Ουκρανία.

Η Ρωσία ενίσχυσε εκ νέου το οπλοστάσιό της παραδίδοντας στις ένοπλες δυνάμεις μια φρεσκοαναβαθμισμένη παρτίδα TOS-1A Solntsepyok, ενός από τα πιο εμβληματικά συστήματα που χρησιμοποιεί στον πόλεμο της Ουκρανίας. Η νέα έκδοση συνοδεύεται από βελτιωμένες άμυνες απέναντι στα μικρά drones, μια απειλή που έχει μετατραπεί σε καθημερινό πονοκέφαλο για τα ρωσικά τεθωρακισμένα.

Τα οχήματα TOS-1A βασίζονται στο σασί του άρματος T-72 και παραδόθηκαν μετά από δοκιμές που αξιολόγησαν την αξιοπιστία τους, τη στόχευση και τη λειτουργία τους σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι παραδόσεις έγιναν παραμονές της Ημέρας των Ρωσικών Στρατευμάτων Ακτινοβολιακής, Χημικής και Βιολογικής Προστασίας.

Ένα όπλο που σαρώνει τεράστιες εκτάσεις

Το TOS-1A έχει αποκτήσει ξεχωριστή φήμη επειδή εκτοξεύει θερμοβαρικούς πυραύλους, με μια ομοβροντία να καλύπτει περίπου 40.000 τετραγωνικά μέτρα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η έντονη υπερπίεση που δημιουργείται είναι ικανή να πλήξει οχυρωμένες θέσεις, καταφύγια, ελαφρά τεθωρακισμένα και συγκεντρώσεις προσωπικού.

Οι ρωσικές δυνάμεις το χρησιμοποιούν κυρίως σε μικρές και μεσαίες αποστάσεις, σε περιβάλλοντα όπου η πίεση της μάχης απαιτεί άμεση και ισχυρή υποστήριξη πυρός. Οι νέες προσθήκες στοχεύουν κυρίως στην άμυνα απέναντι σε μικρά drones FPV, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε μία από τις πιο επικίνδυνες απειλές του σύγχρονου μετώπου.

Προσαρμοσμένο στον πόλεμο των drones

Αν και η Rostec δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες, αντίστοιχα συστήματα έχουν ήδη εξοπλιστεί με μονάδες ηλεκτρονικού πολέμου, αισθητήρες ραντάρ και πρόσθετη θωράκιση, προκειμένου να περιοριστούν οι απώλειες από «drones αυτοκτονίας». Οι μηχανικοί δηλώνουν ότι κάθε παρτίδα αναβαθμίζεται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του μετώπου και τις απειλές που μεταμορφώνονται μήνα με τον μήνα.

Ρωσικά στρατιωτικά κανάλια παρουσιάζουν συχνά το TOS-1A να πλήττει ουκρανικές αμυντικές γραμμές και σημεία διοίκησης, αν και οι επιβεβαιώσεις από ανεξάρτητα μέσα είναι περιορισμένες λόγω των συνθηκών του πολέμου. Παράλληλα, η Uralvagonzavod ετοιμάζει και μια νέα έκδοση βασισμένη στο T-80, η οποία αναμένεται να προσφέρει μεγαλύτερο βεληνεκές και πιο αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου πυρός.

Πριν την παράδοση, κάθε όχημα πέρασε δοκιμές ώστε να επιβεβαιωθεί ότι συμμορφώνεται με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις. Το TOS-1A έχει πλέον τέτοια αναγνωρισιμότητα στη Ρωσία, ώστε πρόσφατα η εικόνα του συμπεριλήφθηκε ακόμη και σε επίσημο αναμνηστικό μετάλλιο της Περιφέρειας Ομσκ -ενδεικτικό του συμβολισμού που έχει αποκτήσει.

