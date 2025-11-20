Σάλος στη Γαλλία με τις δηλώσεις του αρχηγού Στρατού: «Να είμαστε έτοιμοι να χάσουμε τα παιδιά μας σε πόλεμο με τη Ρωσία (vid)

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στη Γαλλία η έκκληση του στρατηγού Φαμπιέν Μαντόν προς τους δημάρχους να προετοιμάσουν τους πολίτες για πιθανές απώλειες σε περίπτωση πολέμου με τη Ρωσία.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η πρόσφατη δήλωση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Γαλλίας, Φαμπιέν Μαντόν, ο οποίος απηύθυνε έκκληση στους δημάρχους να προετοιμάσουν τους πολίτες για τις ανθρώπινες και οικονομικές απώλειες που θα συνεπαγόταν ένα ενδεχόμενο πολεμικό μέτωπο με τη Ρωσία.

Κατά την ετήσια συνάντηση των δημάρχων στο Παρίσι, ο στρατηγός ανέφερε ότι οι Γάλλοι πρέπει να είναι έτοιμοι «να δεχτούν τη δυστυχία για να προστατεύσουν αυτό που είμαστε», τονίζοντας πως η χώρα διαθέτει την απαιτούμενη γνώση και δυναμική για την αποτροπή του καθεστώτος της Μόσχας, προσθέτοντας ότι αν η Γαλλία δεν είναι έτοιμη «να αποδεχτεί την απώλεια των παιδιών της και να υποφέρει οικονομικά, καθώς οι προτεραιότητες θα δοθούν στην παραγωγή άμυνας, τότε κινδυνεύουμε».

🇫🇷 La France doit être prête à trouver la "force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est", y compris "accepter de perdre ses enfants", a déclaré le chef d'état-major des Armées, le général Fabien Mandon, mardi devant le congrès des maires de France ⤵️ pic.twitter.com/AYPReysT36 — Agence France-Presse (@afpfr) November 20, 2025

Πολιτικές αντιδράσεις από όλο το φάσμα

Οι δηλώσεις προκάλεσαν άμεση καταδίκη από κόμματα της Αριστεράς και της Δεξιάς. Ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν εξέφρασε «συνολική διαφωνία», υποστηρίζοντας ότι δεν είναι αρμοδιότητα ενός στρατηγού να μιλά για θυσίες που απορρέουν από «διπλωματικές αποτυχίες».

Αντίστοιχα, ο Φαμπιέν Ρουσέλ κατηγόρησε τον Μαντόν για «πολεμοχαρή στάση». Από την πλευρά της ακροδεξιάς, ο Σεμπαστιέν Σενί δήλωσε ότι ο στρατηγός «δεν έχει νομιμότητα να κάνει τέτοιες τοποθετήσεις» και εξέφρασε ανησυχία για το αν αντανακλούν σκέψεις του προέδρου Μακρόν.

Προειδοποιήσεις και εσωτερικός διχασμός: Η απάντηση της γαλλικής κυβέρνησης

Ο Μαντόν, που ανέλαβε φέτος την ηγεσία του επιτελείου, είχε ήδη προειδοποιήσει ότι η Γαλλία πρέπει να προετοιμαστεί για ενδεχόμενο «σοκ» με τη Ρωσία μέσα στα επόμενα τρία ή τέσσερα χρόνια. Οι δηλώσεις του εντείνουν τον διχασμό στην πολιτική σκηνή και τροφοδοτούν τη συζήτηση για την κατεύθυνση της γαλλικής στρατηγικής.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας από τους πολίτες να είναι έτοιμοι για την αντιμετώπιση κρίσεων κάθε είδους, πολεμικών, φυσικών, οικολογικών ή υγειονομικών.

Στο κείμενο αυτό περιγράφεται πώς πρέπει να είναι προετοιμασμένοι οι πολίτες για τις πρώτες 72 ώρες μιας μεγάλης κρίσης, συστήνοντας να υπάρχει σε κάθε σπίτι «κουτί επιβίωσης» με είδη πρώτης ανάγκης, όπως νερό, τρόφιμα, φάρμακα, μπαταρίες, ραδιόφωνο και προϊόντα υγιεινής.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ