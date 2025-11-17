Γερμανία: Ο υπουργός Άμυνας προειδοποιεί για το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι στην Ευρώπη!

Ο Μπόρις Πιστόριους προειδοποιεί για πιθανή σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας πριν το 2029, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της γερμανικής άμυνας.

Ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη ίσως βιώνει το τελευταίο ειρηνικό της καλοκαίρι, λόγω πιθανής σύγκρουσης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας πριν το 2029. Οι δηλώσεις του έρχονται να τονίσουν την ανάγκη για εκσυγχρονισμό και ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων των κρατών-μελών της Συμμαχίας.

Πιθανή σύγκρουση νωρίτερα από ό,τι υπολογιζόταν

Σύμφωνα με τον Πιστόριους, μέχρι πρόσφατα η Γερμανία και το ΝΑΤΟ θεωρούσαν ότι ένας ενδεχόμενος ρωσικός στρατιωτικός κίνδυνος θα εμφανιζόταν μετά το 2029. Ωστόσο, νεότερες αξιολογήσεις δείχνουν ότι η κλιμάκωση μπορεί να γίνει ήδη από το 2028. «Ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί πιστεύουν ότι ήδη ζήσαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι», τόνισε ο υπουργός.

Ενίσχυση της άμυνας και στρατιωτική ετοιμότητα

Ο Γερμανός υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας, με προγράμματα εκσυγχρονισμού της Μπούντεσβερ και δημιουργία μεγάλης εφεδρικής δύναμης. Από το 2027, οι πολίτες θα υποβάλλονται σε ιατρικούς ελέγχους ώστε να εντοπίζονται πιθανοί μελλοντικοί έφεδροι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει δηλώσει ότι σκοπός του είναι να καταστήσει τη Γερμανία την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη. Παράλληλα, ο Πιστόριους έχει δηλώσει ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση, τονίζοντας ότι «η ειρήνη διασφαλίζεται μόνο με ισχύ και ετοιμότητα».

Αντίδραση της Ρωσίας

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, κατηγόρησε τη Γερμανία για επιθετική ρητορική, σχολιάζοντας ότι οι δηλώσεις Πιστόριους αποκαλύπτουν ποιος ενεργεί ως επιτιθέμενος. Η Μόσχα εξέφρασε έντονη δυσφορία για τις αναφορές περί επικείμενης σύγκρουσης και τις θεωρεί προκλητικές.

Η στρατηγική σημασία της προετοιμασίας

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Frankfurter Allgemeine Zeitung, στις 15 Νοεμβρίου, ο Πιστόριους τόνισε ότι ο κίνδυνος πολέμου δεν είναι θεωρητικός. Το ΝΑΤΟ διαθέτει σημαντικές αποτρεπτικές δυνατότητες, περιλαμβανομένων πυρηνικών όπλων, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, συμβάλλουν στη διατήρηση της σταθερότητας παρά την αύξηση των εντάσεων.

