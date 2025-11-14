Γιατί η Γερμανία καλεί όλους τους 18χρονους άνδρες σε στρατιωτικές εξετάσεις

Η Γερμανία θέλει να φτιάξει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στην Ευρώπη και καθιερώνει υποχρεωτικά τεστ καταλληλότητας στα 18, με τη στράτευση να μένει τυπικά προαιρετική.

Γερμανία και πόλεμος στην ίδια πρόταση μιας είδησης, είναι πάντοτε -όπως και να το κάνουμε- λίγο αμήχανο. Κι όμως, το Βερολίνο ετοιμάζεται από το 2026 να ξαναβάλει τους 18χρονους στο στρατιωτικό κάδρο, όχι υπό την έννοια της κλασικής θητείας, αλλά εισάγοντάς τους σε ένα υποχρεωτικό... φιλτράρισμα: Όλοι οι άνδρες που κλείνουν τα 18 θα θεωρούνται δυνητικά κατάλληλοι για στράτευση και θα πρέπει να συμπληρώσουν ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο για την υγεία, τη φυσική τους κατάσταση και κυρίως για το εάν είναι διατεθειμένοι να υπηρετήσουν. Οι γυναίκες, από την πλευρά τους, θα μπορούν να συμμετέχουν προαιρετικά.

Μετά την κατάργηση της υποχρεωτικής θητείας το 2011, η Γερμανία προσπάθησε να στηριχτεί σε καθαρά επαγγελματικό στρατό. Ο πόλεμος στην Ουκρανία όμως, ο φόβος για μια μελλοντική ρωσική επίθεση σε χώρα του ΝΑΤΟ και η πίεση των συμμάχων για περισσότερη «συνεισφορά» έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Η κυβέρνηση θέλει να ανεβάσει τον αριθμό των στρατιωτών σε πάνω από 250.000 τα επόμενα χρόνια και να έχει έτοιμο «μητρώο» νέων που μπορούν να φορέσουν στολή αν τα πράγματα στραβώσουν κάποια στιγμή.

'Ενα βήμα πριν την επιστροφή στη θητεία

Τυπικά, δεν μιλάμε για επαναφορά της κλασικής «υποχρεωτικής θητείας». Η γραμμή της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη: η υπηρεσία στις ένοπλες δυνάμεις παραμένει εθελοντική. Όμως, από το καλοκαίρι του 2027 έρχεται και δεύτερο «φίλτρο»: οι 18χρονοι άνδρες θα περνούν σταδιακά από ιατρικές εξετάσεις καταλληλότητας, με στόχο το κράτος να ξέρει ανά πάσα στιγμή πόσους και ποιους μπορεί να καλέσει, αν χρειαστεί.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι κάθε γενιά περίπου 300.000 νέων θα καταγράφεται και θα αξιολογείται. Όποιοι ταιριάζουν στο προφίλ που θέλει η Bundeswehr (οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας, δηλαδή) θα δέχονται κλήση -προς το παρόν ως «πρόσκληση» και όχι ως «φύλλο πορείας». Μαζί έρχονται και τα «τυράκια» για να γίνει πιο ελκυστική η στολή: δωρεάν δίπλωμα οδήγησης, καλύτεροι μισθοί σε όσους ξεκινούν ως χαμηλόβαθμοι, προγράμματα κατάρτισης για μετά τον στρατό.

Ο φόβος της Ρωσίας και το μήνυμα στους υπόλοιπους Ευρωπαίους

Το timing μόνο τυχαίο δεν είναι. Στρατιωτικοί και αναλυτές προειδοποιούν ότι σε λίγα χρόνια, αν η Ρωσία ανασυνταχθεί, μπορεί να κοιτάξει απειλητικά προς τη μεριά της Ευρώπη. Η λογική του «όσο πιο καλά οπλισμένος, τόσο λιγότερο κινδυνεύεις» επιστρέφει δυναμικά. Η Γερμανία, που για χρόνια κατηγορούνταν ότι βρίσκεται σε αμυντικό λήθαργο, προσπαθεί τώρα να πείσει ότι ναι μεν δεν θέλει πόλεμο, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να τον περιμένει ανυπεράσπιστη.

Το νέο σύστημα είναι κάτι σαν γενικό «στρατιωτικό τεστ ωριμότητας» για μια γενιά που μεγάλωσε θεωρώντας τον πόλεμο κάτι μακρινό και ουτοπικό. Η στράτευση παραμένει στα χαρτιά εθελοντική, αλλά το μήνυμα είναι σαφές: η εποχή της απόλυτης χαλαρότητας στην ευρωπαϊκή άμυνα, έλαβε τέλος.

