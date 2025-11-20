Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνελήφθη από «έξυπνες» κάμερες με 210 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας για έναν ασυνήθιστο λόγο, καθώς καταγράφηκε να κινείται με 210 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική Οδό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έλαβε ψηφιακή κλήση μέσω του gov.gr, στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας επιβολής προστίμων από τις «έξυπνες» κάμερες του αυτοκινητόδρομου.
Οι κάμερες κατέγραψαν το πολυτελές όχημα που οδηγούσε ο Τσιτσιπάς να κινείται με ταχύτητα πολύ πάνω από το επιτρεπτό όριο, ενεργοποιώντας αυτόματα την έκδοση κλήσης.
Ο τενίστας συγκαταλέγεται έτσι στους πρώτους οδηγούς που καλούνται να εξοφλήσουν πρόστιμο με το νέο σύστημα.
Για την παράβαση προβλέπεται χρηματικό πρόστιμο 2.000 ευρώ, καθώς και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα ενός έτους.