«Τους φέραμε γούρι»: Στο γήπεδο της Μπόκα ο Γιώργος Νταλάρας με τη σύζυγό του

Ο Γιώργος Νταλάρας νιώθει γουρλής στην τοποθεσία Λα Μπόκα...

Στην Αργεντινή και το γήπεδο της Μπόκα Τζούνιορς βρέθηκε πρόσφατα ο Γιώργος Νταλάρας και η σύζυγός του, Άννα.

Ο Έλληνας καλλιτέχνης μοιράστηκε με τους θαυμαστές του, φωτογραφίες από την επίσκεψη του ζευγαριού στο Μπουένος Άιρες και το διάσημο ιστορικό γήπεδο της Μπόκα, Λα Μπομπονέρα.

«Στη Δημοκρατία της Μπόκα! Η φτωχική συνοικία στο λιμάνι από όπου ξεκίνησαν όλα. Στο θρυλικό γήπεδο της BOCA που πήραν και το πρωτάθλημα. Τους φέραμε γούρι Anna Dalaras», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Νταλάρας στην προσωπική του σελίδα στο facebook.

