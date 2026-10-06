Η σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη, ξύπνησε μια παλιά και ιδιαίτερα σκληρή προσωπική κόντρα με τον Πέτρο Τατσόπουλο, ο οποίος δεν έκρυψε την ικανοποίησή του στα social media

Συνελήφθη το πρωί της Τρίτης ο Φίλιππος Καμπούρης στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για υπόθεση που αφορά απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή, και ο Πέτρος Τατσόπουλος είχε τους λόγους του να σχολιάσει με τρόπο πανηγυρικό την είδηση. Λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση της επιχείρησης της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, ο συγγραφέας και πρώην βουλευτής προχώρησε σε σειρά αναρτήσεων με σαφώς ειρωνικό και δηκτικό περιεχόμενο, επαναφέροντας ουσιαστικά στην επιφάνεια την αντιπαράθεση διαρκείας που είχε με τον συλληφθέντα.

«Συνελήφθη προ ολίγου ο Φίλιππος Καμπούρης για απάτες κατά του δημοσίου. Κάποιος εκεί ψηλά εισακούει τις προσευχές ανάποδα», έγραψε ο Τατσόπουλος, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφία που είχε κυκλοφορήσει παλαιότερα στα SoMe και στην οποία εμφανίζεται ο ίδιος πίσω από τα κάγκελα.

Η εικόνα παραπέμπει ευθέως στη δική του σύλληψη, τον Ιανουάριο του 2023, η οποία είχε γίνει μετά από μήνυση που είχε υποβάλει ο Καμπούρης σε βάρος του για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση. Σε δεύτερη ανάρτησή του, ο Τατσόπουλος έγραψε: «Πατριδοκαπηλία και θρησκοκαπηλία. Τα δύο μόνιμα καταφύγια των απανταχού απατεώνων».

Το χρονικό της κόντρας Καμπούρη-Τατσόπουλου

Για να καταλάβει κανείς γιατί η σημερινή εξέλιξη προκάλεσε αυτή την αντίδραση από τον Τατσόπουλο, πρέπει να γυρίσει στις αρχές του 2023. Την εποχή, δηλαδή, που ο Φίλιππος Καμπούρης είχε μιλήσει δημόσια για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε περάσει και είχε αποδώσει τη σωτηρία του σε θαύμα του Αγίου Εφραίμ. Την ίδια περίοδο, μάλιστα, είχε αποφασίσει να κατέβει στην πολιτική ως υποψήφιος με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου.

Ο Τατσόπουλος, ο οποίος ήδη είχε ασκήσει δημόσια κριτική σε φαινόμενα που χαρακτήριζε «θρησκοκαπηλία» και «εμπορία θαυμάτων», σχολίασε με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο την περίπτωση Καμπούρη. Σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στη διαδρομή «από την trash tv στην εκκλησία και από την εκκλησία στη βουλή», συνδέοντας με τον δικό του τρόπο την τηλεοπτική παρουσία του Καμπούρη, την επίκληση του θαύματος και την κάθοδό του στον πολιτικό στίβο.

Ο Καμπούρης , από την πλευρά του, αντέδρασε έντονα και προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, υποβάλλοντας μήνυση σε βάρος του Τατσόπουλου για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση. Στις 30 Ιανουαρίου 2023, μετά την ολοκλήρωση εκδήλωσης στο βιβλιοπωλείο Free Thinking Zone στο Κολωνάκι, ο Τατσόπουλος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας. Αφέθηκε ελεύθερος μετά τα μεσάνυχτα.

Ο ίδιος ο Τατσόπουλος, λίγο αργότερα δήλωσε ότι δεν επρόκειτο να σταματήσει να ασκεί κριτική σε φαινόμενα που ο ίδιος θεωρούσε «θρησκοκαπηλεία». Σε ανάρτησή του χαρακτήρισε τη μήνυση «φαιδρή» και υποστήριξε ότι θα συνέχιζε να στηλιτεύει τέτοια φαινόμενα.

Η αντιπαράθεση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε σε εκείνο το περιστατικό. Μερικούς μήνες αργότερα ο Καμπούρης προχώρησε σε νέα μηνυτήρια αναφορά σε βάρος του Τατσόπουλου για δηλώσεις που θεωρούσε προσβλητικές για την Ορθοδοξία, ζητώντας μεταξύ άλλων να εξεταστεί και η εφαρμογή του αντιρατσιστικού νόμου. Ο Τατσόπουλος απάντησε και πάλι με ειρωνικό τρόπο, συνδέοντας την αντιπαράθεση με την πολιτική δραστηριότητα του Καμπούρη.

Η κόντρα συνεχίστηκε και το 2024, με τον Τατσόπουλο να αναφέρεται δημόσια στις επανειλημμένες μηνύσεις που, όπως υποστήριζε, είχε δεχθεί από τον Καμπούρη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ο Φίλιππος Καμπούρης κάθε τέσσερις μήνες μου κάνει μήνυση».

Η σημερινή υπόθεση

Σήμερα, ο Φίλιππος Καμπούρης είναι μεταξύ των 8 προσώπων που συνελήφθησαν στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων για υπόθεση που αφορά, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις και πληροφορίες, μηχανισμό εξαπάτησης του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Η ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται από τις πρώτες πληροφορίες ότι υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ.

Οι Αρχές αποδίδουν σε ορισμένους από τους συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων αναφέρεται και ο Καμπούρης, ρόλο αρχηγικών μελών της ερευνώμενης οργάνωσης. Παράλληλα, γίνεται λόγος για εταιρείες που εμφανίζονταν να λειτουργούν μέσω προσώπων που χαρακτηρίζονται «αχυράνθρωποι» και για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

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