Συναγερμός στην Καλλιθέα: Εκκενώθηκαν δύο πολυκατοικίες μετά τον εντοπισμό φιαλιδίων με επικίνδυνη ουσία

Προληπτική εκκένωση δύο πολυκατοικιών στην Καλλιθέα μετά τον εντοπισμό δύο φιαλιδίων που ενδέχεται να περιέχουν κρυσταλλοποιημένο πικρικό οξύ με τις Αρχές να ελέγχουν το σημείο.

Συναγερμός σήμανε στην Καλλιθέα μετά τον εντοπισμό δύο φιαλιδίων σε πολυκατοικία επί της οδού Λασκαρίδου 174, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ενδέχεται να περιέχουν πικρικό οξύ σε κρυσταλλοποιημένη μορφή.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν προληπτικά στην εκκένωση δύο πολυκατοικιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Η περιοχή αποκλείστηκε για τις απαραίτητες ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στο σημείο το ΤΕΕΜ

Στην οδό Λασκαρίδου έχει μεταβεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο έχει αναλάβει να εξετάσει τα φιαλίδια και να προχωρήσει στην ασφαλή περισυλλογή τους.

Η παρουσία του ΤΕΕΜ κρίθηκε απαραίτητη λόγω της φύσης της ουσίας: Η κρυσταλλοποίηση του πικρικού οξέος το καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς μπορεί να αποκτήσει εκρηκτικές ιδιότητες.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, τα μέτρα ασφαλείας παραμένουν σε ισχύ στην περιοχή γύρω από το σημείο όπου εντοπίστηκαν τα φιαλίδια.

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