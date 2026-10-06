Παράνομος τζόγος: Μηνύσεις σε 18 influencers με 3,6 εκατ. ακολούθους

Η παράνομη αγορά τζόγου μεταφέρεται όλο και περισσότερο στα social media και η ΕΕΕΠ χρησιμοποιεί πλέον ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίζει τα δίκτυα.

Ο παράνομος τζόγος δεν περιορίζεται πλέον στους άγνωστους ιστοτόπους που εμφανίζονται και εξαφανίζονται από το διαδίκτυο. Τα social media έχουν γίνει ένα από τα βασικά κανάλια μέσω των οποίων μπορεί να φτάσει σε μεγάλο κοινό και πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και πρόσωπα με ισχυρή παρουσία στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Συνολικά 18 influencers, με αθροιστικά 3,6 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, βρίσκονται στο επίκεντρο προανακριτικής διαδικασίας για την προώθηση παράνομων τυχερών παιχνιδιών. Η ΕΕΕΠ έχει εντοπίσει 11 μη αδειοδοτημένους ιστοτόπους και 8 μη αδειοδοτημένους παρόχους που φέρονται να προωθούνταν μέσα από σχετικές αναρτήσεις και συνδέσμους, ενώ το μεγαλύτερο από τα συγκεκριμένα προφίλ είχε 623.000 ακολούθους.

Μια νέα αγορά στο διαδίκτυο

Η ΕΕΕΠ έχει υποβάλει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τους 18 influencers και οι συγκεκριμένες υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η έκβασή τους.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου τον περασμένο Ιούνιο και αποτελεί ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής των νέων κανόνων. Η λογική είναι πλέον να ελέγχεται ολόκληρη η αλυσίδα της παράνομης δραστηριότητας και όχι μόνο η ιστοσελίδα στην οποία πραγματοποιείται το παιχνίδι.

Ο παράνομος τζόγος έχει άλλωστε ένα σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι στους ελεγκτικούς μηχανισμούς: μπορεί να μετακινείται πολύ γρήγορα. Ένας ιστότοπος μπορεί να αλλάξει διεύθυνση και να επανεμφανιστεί με άλλη μορφή, ενώ η διαφήμισή του μπορεί να φτάσει σε μεγάλο κοινό μέσα από ένα βίντεο, έναν σύνδεσμο ή μια ανάρτηση.

«Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το μέγεθος της παράνομης αγοράς εξηγεί και την ένταση των ελέγχων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, περίπου 1,8 δισ. ευρώ παίχτηκαν στην παράνομη αγορά μέσα στο 2025, ενώ περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παίγνια. Παράλληλα, περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη blacklist.

Οι αριθμοί αυτοί αφορούν μια αγορά που στερεί φορολογικά έσοδα από το Δημόσιο και λειτουργεί εκτός του πλαισίου εποπτείας που ισχύει για τις νόμιμες επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, η μεταφορά της δραστηριότητας στα social media δημιουργεί έναν πολύ πιο άμεσο τρόπο προσέγγισης χρηστών.

Πρόστιμα έως 50.000 ευρώ

Το νέο θεσμικό πλαίσιο επιχειρεί να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτή τη μετατόπιση. Η ΕΕΕΠ διαθέτει πλέον ενισχυμένες αρμοδιότητες, ενώ το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων έχει αποκτήσει ειδικές ανακριτικές δυνατότητες.

Παράλληλα, προβλέπονται 110 οργανικές θέσεις στην ΕΕΕΠ, από τις οποίες οι 40 αφορούν ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Στόχος είναι να αυξηθεί η επιχειρησιακή δυνατότητα της Αρχής απέναντι σε μια αγορά που μεταβάλλεται διαρκώς.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι διοικητικές κυρώσεις. Για την παράνομη διαδικτυακή προώθηση προβλέπονται πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν τις 50.000 ευρώ ανά παράβαση.

Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται στην Ελλάδα. Η έδρα ενός ιστοτόπου εκτός χώρας δεν σημαίνει ότι η δραστηριότητά του μένει εκτός ελέγχου, ενώ η ΕΕΕΠ συνεργάζεται με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και τους παρόχους πρόσβασης για τον αποκλεισμό παράνομων ιστοτόπων.

«Και εδώ θέλω να είμαι σαφής. Το γεγονός ότι μια παράνομη δραστηριότητα γίνεται στο διαδίκτυο δεν δημιουργεί καμία «γκρίζα ζώνη». Το γεγονός ότι ένας ιστότοπος μπορεί να εδρεύει εκτός Ελλάδας δεν σημαίνει ότι υπάρχει ανοχή. Και το γεγονός ότι η προώθηση γίνεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα δεν απαλλάσσει κανέναν από την ευθύνη του. Οι κανόνες ισχύουν παντού και για όλους.»

Η τεχνητή νοημοσύνη στους ελέγχους

Η τεχνολογία αποτελεί πλέον βασικό κομμάτι της προσπάθειας εντοπισμού της παράνομης δραστηριότητας. Η ΕΕΕΠ αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη για να χαρτογραφεί παράνομα δίκτυα, να εντοπίζει ιστοτόπους και να αναγνωρίζει τα κανάλια μέσω των οποίων γίνεται η προώθησή τους.

«Η τεχνολογία δεν μπορεί να λειτουργεί ως ασπίδα της παρανομίας. Πρέπει να γίνει εργαλείο για την αντιμετώπισή της. Τα προηγούμενα χρόνια χρησιμοποιήσαμε την τεχνολογία για να κάνουμε το κράτος πιο εύκολο για τον πολίτη. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να την αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο για να κάνουμε το κράτος πιο αποτελεσματικό στην προστασία του πολίτη. Ένα κράτος που δεν περιμένει απλώς μια καταγγελία για να κινηθεί, αλλά αξιοποιεί δεδομένα, σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και Τεχνητή Νοημοσύνη για να εντοπίζει, να ελέγχει και να παρεμβαίνει.»

Η ίδια τεχνολογία χρησιμοποιείται και σε διαφορετικό επίπεδο, αυτό της προστασίας των παικτών. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου βρίσκεται σε εξέλιξη πιλοτικό πρόγραμμα της ΕΕΕΠ για περισσότερους από 200.000 παίκτες διαδικτυακών παιγνίων.

Η Αρχή συνεργάζεται με τη δανέζικη Mindway AI και χρησιμοποιεί την πλατφόρμα GameScanner, η οποία συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη με μεθόδους από τη νευροεπιστήμη και την ψυχολογία. Σκοπός είναι να εντοπίζονται έγκαιρα συμπεριφορές που μπορεί να συνδέονται με προβληματικό παιχνίδι.

Η ανάλυση γίνεται με ανώνυμα δεδομένα, όπως η συχνότητα και η διάρκεια συμμετοχής, οι καταθέσεις και οι αναλήψεις, η δραστηριότητα μέσα στην ημέρα και τη νύχτα και οι μεταβολές στις απώλειες και τα κέρδη. Οι παίκτες κατατάσσονται σε πέντε επίπεδα κινδύνου.

Το πιλοτικό πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026 και τα αποτελέσματά του θα αξιοποιηθούν για να εξεταστεί η εφαρμογή του σε ολόκληρη την αγορά.

Το βάρος πέφτει στην πρόληψη

Η νέα πολιτική δεν περιορίζεται στους ελέγχους και στα πρόστιμα. Η ΕΕΕΠ επιχειρεί να αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η σχέση των πολιτών με τον τζόγο, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στην πρόληψη.

Χαρακτηριστική είναι η αλλαγή του μηνύματος της Αρχής, καθώς το «Παίξε υπεύθυνα» δίνει τη θέση του στο «Οι κανόνες κάνουν το παιχνίδι». Η λογική πίσω από την αλλαγή είναι ότι η προστασία δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστικά ατομική υπόθεση του παίκτη, αλλά ευθύνη που μοιράζονται η πολιτεία, η εποπτική Αρχή και οι πάροχοι.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές από την Ε΄ Δημοτικού έως τη Β΄ Λυκείου, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας. Μέσα από διαδραστικές μεθόδους, οι μαθητές θα ενημερώνονται για τους κινδύνους του τζόγου και θα αποκτούν εργαλεία αυτοπροστασίας.

«Όμως η καταστολή από μόνη της δεν αρκεί, γιατί ο πυρήνας του προβλήματος παραμένει κοινωνικός. Χρειαζόμαστε πρόληψη, ενημέρωση και συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση του εθισμού και, κυρίως, χρειάζεται να προστατεύσουμε τους ανηλίκους και τους νέους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε κανονικότητα μια νέα γενιά που συναντά τον τζόγο όλο και νωρίτερα μέσα στην καθημερινή ψηφιακή της ζωή. Γι’ αυτό και η ΕΕΕΠ πρέπει να είναι παρούσα όχι μόνο στον έλεγχο, αλλά και στην ενημέρωση, στις πλατφόρμες και στα κοινωνικά δίκτυα, εκεί όπου βρίσκονται σήμερα οι νέοι.»

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η νόμιμη διαδικτυακή αγορά συνεχίζει να αναπτύσσεται. Το online κανάλι σημείωσε αύξηση 19% το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ το στοίχημα αυξήθηκε κατά 21%.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι ο τζόγος καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο χώρο στην ψηφιακή καθημερινότητα και μαζί του μεγαλώνει και η ανάγκη για αποτελεσματική εποπτεία.

Ο Πιερρακάκης ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η πολιτική ηγεσία δεν παρεμβαίνει στην επιλογή των προσώπων ή των υποθέσεων που ελέγχονται από την ΕΕΕΠ.

«Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι ανεξάρτητη Αρχή και η ανεξαρτησία της είναι απολύτως σεβαστή. Η πολιτική ηγεσία ούτε υποδεικνύει ποιος θα ελεγχθεί ούτε παρεμβαίνει στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ένας έλεγχος. Η δική μας ευθύνη είναι να διαμορφώνουμε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και να δίνουμε στην Αρχή τους ανθρώπους και τα τεχνολογικά εργαλεία που χρειάζεται για να κάνει τη δουλειά της.»

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