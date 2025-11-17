Η απόπειρα εναντίον οπαδού του Ολυμπιακού οδήγησε στην σύλληψη των δολοφόνων του Λάλα

Η επίθεση στον οπαδό του Ολυμπιακού αποτέλεσε καθοριστικό κομμάτι της έρευνας, οδηγώντας την Αστυνομία στην ταυτοποίηση των δραστών της μαφιόζικης εκτέλεσης στην Αράχωβα.

Τέσσερα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα βρίσκονται από το Σάββατο (15/11) στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η συγκεκριμένη υπόθεση φαίνεται να αποτελεί ένα από τα ακριβότερα συμβόλαια θανάτου των τελευταίων ετών, με κόστος που υπολογίζεται γύρω στις 300.000 ευρώ.

Οι τρεις από τους συλληφθέντες είναι Έλληνες, ενώ το τέταρτο άτομο έχει καταγωγή από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Στα κρησφύγετά τους εντοπίστηκαν όπλα, χρυσές λίρες, μεγάλα χρηματικά ποσά και άλλα ευρήματα, ενώ δύο εκ των εμπλεκομένων φέρονται να είχαν συμμετάσχει και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Αθήνα τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Καταλυτικός παράγοντας για την εξιχνίαση, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ήταν το χτύπημα που είχαν κάνει δύο από τους βασικούς δράστες εις βάρος οπαδού του Ολυμπιακού στο Παγκράτι τον Σεπτέμβριο. Το θύμα είχε φιλικές σχέσεις παλαιότερα με τον Γιάννη Λάλα και εργαζόταν σε πρατήριά του. Οι Αρχές, έχοντας ήδη ταυτοποιήσει τους δράστες για την απόπειρα, εντόπισαν κοινά στοιχεία με τη δολοφονία της Αράχωβας.

Από την ανάλυση των κινητών τηλεφώνων του 37χρονου κατηγορούμενου, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το στίγμα του εξαφανίστηκε από την Αθήνα και εμφανίστηκε στη Βοιωτία την ημέρα της εκτέλεσης. Σε συνδυασμό με υλικό από κάμερες και άλλα στοιχεία, οι δράστες ταυτοποιήθηκαν.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο Γιάννης Λάλας βρισκόταν σε ενοικιαζόμενη βίλα στην Αράχωβα την 1η Νοεμβρίου. Το βράδυ, όταν βγήκε μόνος στο μπαλκόνι, οι εκτελεστές που του είχαν στήσει καρτέρι άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ από χαμηλότερο σημείο, σκοτώνοντάς τον επί τόπου.

Ο 42χρονος είχε κατά το παρελθόν κατηγορηθεί –και αθωωθεί– για την υπόθεση δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, καθώς και για τη δολοφονία πυγμάχου στο Γαλάτσι.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εμπλέκεται σε ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας και άλλες βαριές πράξεις. Συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες, ηλικίας 21, 22, 28 και 37 ετών, έπειτα από παράλληλες επιχειρήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καβάλα, με τη συμμετοχή και της Ε.Κ.Α.Μ.

Η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, κλοπή, εμπρησμό, πλαστογραφία, παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς και ξέπλυμα χρήματος.

Στην υπόθεση περιλαμβάνονται:

– η απόπειρα ανθρωποκτονίας 34χρονου στην Αθήνα (22/09/2025),

– η ανθρωποκτονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα στη Φωκίδα (01/11/2025).

Οι δράστες χρησιμοποίησαν οχήματα με πλαστές πινακίδες, προχώρησαν σε κινήσεις κάλυψης και έκαψαν το αυτοκίνητο διαφυγής μετά τη δολοφονία. Κοντά στο σημείο βρέθηκαν όπλα, γεμιστήρες, κάλυκες και άλλα αντικείμενα με ίχνη καύσης.

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

6 πιστόλια, περίστροφο, αεροβόλο τυφέκιο, 485 φυσίγγια, μαχαίρια, τσεκούρι, gps trackers, κοκαΐνη, χειροβομβίδα κρότου-λάμψης, σιγαστήρας, αλεξίσφαιρα, πλαστές πινακίδες, 65 χρυσές λίρες και 100.725 ευρώ.

Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι τα μέλη της οργάνωσης προχώρησαν σε αγορές υψηλής αξίας μετά τη δολοφονία, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

