Τι θα συμβεί αν «πέσει» για πάντα το ίντερνετ: Οι εφιαλτικές προβλέψεις για έναν κόσμο στο σκοτάδι

Ειδικοί περιγράφουν με ζοφερή ακρίβεια πώς θα κατέρρεε ο σύγχρονος κόσμος αν ένας γιγαντιαίος ηλιακός παλμός κατέστρεφε το διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνίες.

Οι μεγαλύτερες γενιές συχνά λένε ότι εξαρτόμαστε υπερβολικά από την τεχνολογία. Η αλήθεια όμως είναι ότι το διαδίκτυο δεν αποτελεί απλώς μία διευκόλυνση, αλλά έναν βασικό πυλώνα λειτουργίας του σύγχρονου κόσμου, αφού αμέτρητα συστήματα βασίζονται σ' αυτό.

Ακόμα και μια μικρή τεχνική βλάβη μπορεί να προκαλέσει το απόλυτο χάος, όπως απέδειξε και η πρόσφατη κατάρρευση υπηρεσιών της Microsoft. Τι θα γινόταν όμως αν το διαδίκτυο σταματούσε… για πάντα;

Το απόλυτο σκοτάδι: Τι θα συμβεί με την «πτώση» του διαδικτύου

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι ένας ισχυρός ηλιακός παλμός (CME) θα μπορούσε να καταστρέψει δορυφόρους, ηλεκτρικά δίκτυα και ραδιοεπικοινωνίες. Μια πρόσφατη έκρηξη προκάλεσε ραδιοφωνικές παρεμβολές σε Ευρώπη και Αφρική, κάτι που ο ηλιακός φυσικός Dr. Ryan French χαρακτήρισε ως «σπάνιο φαινόμενο».

Τα CME έχουν καταγραφεί λιγότερες από 100 φορές από το 1942, αλλά το «Γεγονός Carrington» του 1859 προκάλεσε τόσο έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα που οι τηλεγραφικές γραμμές… έπιασαν φωτιά.

Ημέρα πρώτη - 3 μ.μ.: Σκοτάδι και καμένα κυκλώματα

Μετά το πρώτο χτύπημα ενός τεράστιου CME χιλιάδες δορυφόροι τίθενται εκτός λειτουργίας, GPS, τηλέφωνα και συστήματα παρακολούθησης καταρρέουν και στο έδαφος, ηλεκτρικές υπερεντάσεις καίνε συσκευές που είναι στην πρίζα, όπως τηλεοράσεις και υπολογιστές αναφλέγονται.

Επιπλέον, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός θα χάσει τα κυκλώματά του και τα φανάρια θα σβήσουν και προκαλώντας τροχαία σε όλο τον κόσμο.

Ημέρα πρώτη - 5 μ.μ.: Απουσία επικοινωνίας και χάος στους δρόμους

Καθώς οι φωτιές συνεχίζουν, η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ σωστικών συνεργείων δυσκολεύει την ανταπόκριση. Η Ασία γλιτώνει, καθώς «κοίταζε» την αντίθετη πλευρά του Ήλιου.

Η Ρωσία επιβιώνει χάρη στο RusNet, το εσωτερικό της δίκτυο.

Ημέρα δεύτερη - 6 π.μ.: Ο στρατός αναλαμβάνει την επικοινωνία

Ο Πρωθυπουργός δίνει εντολή για στρατιωτικό δίκτυο επικοινωνίας με πεδία τηλεφώνων και ασυρμάτων. Τα σήματα Μορς επιστρέφουν ως βασικό μέσο μηνυμάτων.

Η αστυνομία βγαίνει στους δρόμους για να αποτρέψει λεηλασίες, ενώ τα νοσοκομεία δουλεύουν με γεννήτριες και γεμάτα επείγοντα περιστατικά από ηλεκτρικές πυρκαγιές.

Ημέρα δεύτερη - 9 π.μ.: Το «εύθραυστο» internet πρέπει να ξαναχτιστεί

Ο καθηγητής Άλαν Γούντγουορντ από το Πανεπιστήμιο του Surrey εξηγεί ότι το διαδίκτυο βασίζεται σε «εύθραυστα θεμέλια».

Η αποκατάσταση ενέργειας στο London Internet Exchange θεωρείται κρίσιμη για την αναβίωση της διαδικτυακής κυκλοφορίας.

Ημέρα δεύτερη - 3 μ.μ.: Ένας κόσμος σαν να επέστρεψε στον Μεσαίωνα

Με τα αμερικανικά data centers κατεστραμμένα, το διαδίκτυο πρέπει να δημιουργηθεί από το μηδέν.

Η Βρετανία θυμίζει μεσαιωνική κοινωνία. Οι πόροι μοιράζονται, όσοι έχουν γεννήτριες προσφέρουν φως και θέρμανση, ηλικιωμένοι προσαρμόζονται ευκολότερα, νέοι και μεσήλικες δυσκολεύονται περισσότερο χωρίς τεχνολογία και οι κάμερες της τροχαίας έχουν σβήσει με τους δρόμους να γεμίζουν κλεμμένα οχήματα.

Δύο μήνες μετά: Η εποχή των χάκερς και των επιδημιών

Η υποτυπώδης νέα τεχνολογική υποδομή γίνεται έρμαιο χάκερ, με κυβερνήσεις να εκβιάζονται συνεχώς. Η Ρωσία εκμεταλλεύεται την αδυναμία της Δύσης για κυβερνοεπιθέσεις.

Οι Βρετανοί αντιμετωπίζουν ψύχος, ενώ επικίνδυνες ασθένειες, όπως η χολέρα, κάνουν την εμφάνισή τους λόγω ακατάλληλων υδάτων και προβληματικών υποδομών.

