Καναδάς: Έκλεψε λεωφορείο, έκανε κανονικά τις στάσεις και… απέρριψε επιβάτη με ληγμένο εισιτήριο (vid)

Στον Καναδά, ένας άνδρας έκλεψε λεωφορείο κατά τη διάρκεια διαλείμματος του οδηγού, έκανε κανονικά τη διαδρομή και μπήκε τόσο πολύ στον ρόλο που αρνήθηκε επιβίβαση σε άτομο με ληγμένο εισιτήριο.

Άνδρας κατηγορείται ότι έκλεψε ένα λεωφορείο στο Οντάριο του Καναδά, την ώρα που ο οδηγός είχε φύγει για ένα σύντομο διάλειμμα. Μέσα βρίσκονταν ακόμη επιβάτες, αλλά αυτό δεν φάνηκε να τον επηρεάζει, αφού απλώς μπήκε στη θέση του οδηγού και ξεκίνησε τη διαδρομή.

Σύμφωνα με τις αρχές, στο λεωφορείο υπήρχαν περίπου δέκα άτομα.

Έκανε στάσεις, πήρε κόσμο και… έλεγξε εισιτήριο

Ο δράστης οδήγησε μέχρι το Hamilton Mountain, πραγματοποιώντας κανονικά τις στάσεις. Οι επιβάτες επιβιβάζονταν και αποβιβάζονταν σαν να μη συνέβαινε τίποτα. Μάλιστα, μπήκε τόσο πολύ στον ρόλο, που αρνήθηκε να επιτρέψει την είσοδο σε κάποιον επιβάτη με ληγμένη κάρτα!

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Τρέβορ ΜακΚένα, δήλωσε: «Δεν υπήρχε ούτε μια γρατσουνιά στο λεωφορείο. Έκανε εξαιρετική δουλειά». Αν και το περιστατικό έχει κωμική διάσταση, πρόσθεσε πως ήταν και σοβαρό, και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς.

Οι επιβάτες αρχικά δεν κατάλαβαν ότι ο άνδρας δεν ήταν ο πραγματικός οδηγός. Όταν όμως εκείνος άρχισε να κάνει λανθασμένες στροφές, άρχισαν να τον ρωτούν και ένας επιβάτης τον βοήθησε να επιστρέψει στη σωστή διαδρομή.

Η αστυνομία ακολούθησε το λεωφορείο «στρατηγικά», χωρίς σειρήνες, ώστε να μην τον τρομάξει. Με τη βοήθεια της υπηρεσίας HSR, παρακολούθησαν την πορεία μέσω GPS.

Οι κατηγορίες για τον «οδηγό» και η πιθανή διερεύνηση ψυχικής υγείας

Ο 36χρονος, ο οποίος δεν έχει μόνιμη κατοικία και το όνομά του δεν δημοσιοποιήθηκε, αντιμετωπίζει κατηγορίες για κλοπή άνω των 5.000 δολαρίων, κατοχή κλεμμένου οχήματος άνω των 5.000 δολαρίων, παρεμπόδιση της αστυνομίας και οδήγηση παρά την απαγόρευση.

Η αστυνομία δεν ανακοίνωσε το όνομά του μέχρι να εξεταστεί αν υπάρχει ζήτημα ψυχικής υγείας. Η διευθύντρια μεταφορών, Νάνσι Πάρσερ, δήλωσε ότι η πόλη συνεργάζεται με τις αρχές για να δει πώς θα αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

