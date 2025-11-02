Ποιος ήταν ο «Μάγειρας» της Greek Mafia που δολοφονήθηκε: Το ποινικό παρελθόν του bodybuilder (vid)

Ο Γιάννης Λάλας, μέλος της Greek Mafia με το προσωνύμιο «Μάγειρας» ή «Bodybuilder», δολοφονήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (1/11) στην Αράχωβα, λίγους μήνες μετά την αποτυχημένη μαφιόζικη επίθεση εναντίον του στα Άνω Λιόσια.

Νέο χτύπημα στον κύκλο της λεγόμενης Greek Mafia σημειώθηκε σε ξενοδοχείο της Αράχωβας, όπου ο 41χρονος Γιάννης Λάλας βρέθηκε νεκρός μετά από πυροβολισμούς.

Την αστυνομία ειδοποίησε γυναίκα που βρισκόταν μαζί του τη στιγμή της επίθεσης. Επίσης, σε κοντινή απόσταση απ' το σημείο εντοπίστηκε κι ένα καμένο όχημα, το οποίο εκτιμάται πως χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη διαφυγή τους. Οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι εκτελεστές να εγκατέλειψαν το όχημα και να διέφυγαν με δεύτερο αυτοκίνητο.

Το προειδοποιητικό μήνυμα στα Άνω Λιόσια

Μόλις έξι μήνες πριν, στις 16 Μαΐου, ο Γιάννης Λάλας είχε γλιτώσει από βέβαιο θάνατο, όταν και δέχθηκε καταιγισμό πυροβολισμών στα Άνω Λιόσια από δύο ένοπλους που επέβαιναν σε μία μοτοσυκλέτα. Οι δράστες, τότε, γάζωσαν τη θωρακισμένη Mercedes με καλάσνικοφ, ωστόσο οι σφαίρες εξοστρακίστηκαν πάνω στα αλεξίσφαιρα τζάμια.

Παρά τα περίπου 40 φυσίγγια που βρέθηκαν στο σημείο, ο «Μάγειρας» κατάφερε να διαφύγει σώο, ενημέρωσε την αστυνομία και εντοπίστηκε λίγες ώρες μετά από περιπολικό. Εκείνη η επίθεση θεωρήθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το αντίπαλο κύκλωμα.

Ποιος ήταν ο «Μάγειρας» της Greek Mafia

Ο Γιάννης Λάλας υπήρξε πρόσωπο με βαρύ ποινικό παρελθόν και διασυνδέσεις στα κυκλώματα του ελληνικού υποκόσμου και της Greek Mafia. Είχε συλληφθεί και κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ και μετέπειτα του μποξέρ Χάρη Κοντογιώργη (Dirty Harry), αλλά τελικά αθωώθηκε.

Μπορεί να απαλλάχθηκε, αλλά το όνομά του συνέχισε να εμπλέκεται σε έρευνες για εκβιασμούς και συμβόλαια θανάτου, με τις Αρχές να τον θεωρούν στενό συνεργάτη γνωστού κακοποιού με έδρα στο εξωτερικό.

Η νέα συμφωνία που φαίνεται πως του στοίχισε τη ζωή

Τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο Λάλας φημολογείται πως είχε συνάψει νέα συμφωνία με πρόσωπο του οργανωμένου εγκλήματος που εμπλέκεται στη δολοφονία του Γιώργου Μουσχουρή, γνωστού και ως «Θαμνάκια».

Η συμφωνία αυτή, ωστόσο, ενδέχεται να αποτέλεσε την αιτία που τον έβαλε στο στόχαστρο άλλου κυκλώματος, οδηγώντας τελικά στην εκτέλεσή του.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ