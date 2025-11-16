Η πιο επικίνδυνη πολιτεία των ΗΠΑ για solo ταξιδιώτες: Βαθμολογείται με το απόλυτο «0»!

Η νέα μελέτη για την ασφάλεια των solo ταξιδιωτών στις ΗΠΑ αποκάλυψε την πιο επικίνδυνη πολιτεία της χώρας, καταρρίπτοντας τα αναμενόμενα και φέρνοντας στο επίκεντρο περιοχές με υψηλή εγκληματικότητα και αυξημένους κινδύνους στον δρόμο.

Ο αριθμός των ανθρώπων που επιλέγουν να ταξιδεύουν μόνοι αυξάνεται συνεχώς. Σύμφωνα με το Solo Traveler's 2024 Reader Survey, δύο στους δέκα είχαν πραγματοποιήσει δύο solo ταξίδια μέσα στον τελευταίο χρόνο, ενώ σχεδόν οι μισοί είχαν ταξιδέψει μόνοι τρεις ή περισσότερες φορές.

Η ασφάλεια αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής προορισμού, μαζί με τον καιρό και το κόστος.

Η πολιτεία-έκπληξη των ΗΠΑ που θεωρείται η πιο επικίνδυνη για σόλο ταξίδι

Η Silver Law Firm δημοσίευσε έρευνα που αναδεικνύει τις πιο επικίνδυνες πολιτείες των ΗΠΑ για solo ταξιδιώτες, με βάση στοιχεία εγκληματικότητας, οδικής ασφάλειας, μεταφορών και πρόσβασης σε βοήθεια έκτακτης ανάγκης.

Στην κορυφή και με βαθμολογία το απόλυτο 0 βρέθηκε το Νέο Μεξικό, μια πολιτεία με τεράστιες αγροτικές εκτάσεις, υψηλά ποσοστά τροχαίων ατυχημάτων και έντονη βία.

Γιατί το Νέο Μεξικό θεωρείται τόσο επικίνδυνο

Ο δικηγόρος Elliot Silver εξηγεί ότι οι solo ταξιδιώτες είναι πιο ευάλωτοι, αφού σε περίπτωση ανάγκης δεν έχουν άμεση υποστήριξη. Οι τεράστιες αποστάσεις χωρίς σήμα κινητής τηλεφωνίας, η έλλειψη πρατηρίων και οι επικίνδυνοι δρόμοι αυξάνουν τον κίνδυνο.

Οι ειδικοί συστήνουν offline χάρτες, επιπλέον νερό και προμήθειες και αναλυτικό πλάνο διαδρομής κοινοποιημένο σε άτομο της εμπιστοσύνης.

Οι υπόλοιπες επικίνδυνες πολιτείες

Μετά το Νέο Μεξικό, ακολουθούν το Άρκανσο, με βαθμολογία 10.39 και το Τενεσί, με βαθμολογία 13.68

Παρά τη χαμηλή βαθμολογία του, το Νέο Μεξικό παραμένει δημοφιλές στους τουρίστες, κυρίως χάρη σε πόλεις όπως η Σάντα Φε.

Οι καλύτεροι και χειρότεροι προορισμοί σύμφωνα με ταξιδιωτικό συντάκτη

Ο ταξιδιωτικός δημοσιογράφος Jonathan Thompson, που έχει ζήσει στις ΗΠΑ για μια δεκαετία και έχει επισκεφθεί όλες τις πολιτείες, μοιράζεται τις προτάσεις του:

Σάντα Φε (Νέο Μεξικό)

Juneau (Αλάσκα)

Bend (Όρεγκον)

Portland (Μέιν)

Ενώ καλύτερα να αποφύγετε:

Clovis (Νέο Μεξικό)

Pahrump (Νεβάδα)

Gary (Ιντιάνα), την οποία χαρακτηρίζει «εντελώς ακατάλληλη» για επίσκεψη

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ