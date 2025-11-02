Νεκρός σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα ο Γιάννης Λάλας: Ήταν κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ

Τον περασμένο Μάιο είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Γιάννη Λάλα με καλάσνικοφ έξω από το σπίτι που διέμενε.

Νεκρός εντοπίστηκε στην Αράχωβα ο Γιάννης Λάλας, ο άνδρας που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ. Στο σημείο βρέθηκε καμένο αυτοκίνητο και η περιοχή έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις που διεξάγουν έρευνες.

Ο Λάλας είχε απαλλαγεί τον Ιούλιο του 2024 από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο λόγω αμφιβολιών, έπειτα από τη σύλληψή του μαζί με τον αδελφό του τον Απρίλιο του 2023.

Ο ίδιος φέρεται να είχε συμμαχήσει με τη ρωσόφωνη μαφιόζικη οργάνωση του Έντικ που έχει εμπλακεί σε «πόλεμο» με μέλη της “Greek Mafia” για τον έλεγχο στο λαθρεμπόριο τσιγάρων, ενώ παράλληλα, είχε αποκτήσει πρατήρια καυσίμων και είχε εμπλακεί και στο λαθρεμπόριο καυσίμων.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο είχε σημειωθεί απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, όταν δέχθηκε πυρά με καλάσνικοφ έξω από το σπίτι του.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η εισαγγελέας είχε ζητήσει την ενοχή των δύο αδελφών, αποδίδοντας το κίνητρο στις αποκαλύψεις που φέρεται να ετοίμαζε ο Καραϊβάζ για το οργανωμένο έγκλημα. Τα δύο αδέλφια κατηγορούνταν για την εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν γνωστά στις Αρχές για υποθέσεις εκβιασμών και ληστειών και φέρονται να είχαν διασυνδέσεις με κυκλώματα της νύχτας.

