Έκανε με ωτοστόπ τον γύρο του κόσμο και εξηγεί ποια χώρα τον συγκίνησε: «Μου άλλαξαν τον τρόπο που βλέπω τα πάντα» (vid)

Ολλανδός ταξιδιώτης έκανε το γύρο του κόσμου με ωτοστόπ και αποκαλύπτει ποια χώρα θεωρεί την πιο όμορφη απ' όλες, όχι, όμως, για τα τοπία της, αλλά για τους ανθρώπους της.

Ο 26χρονος Timo de Jong από την Ολλανδία, έχει κάνει το απίστευτο! Έχει ταξιδέψει από τη Νότια Κορέα ως τη Νότια Αφρική αποκλειστικά με ωτοστόπ. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη του αποστολή, αφού στο παρελθόν είχε φτάσει με τον ίδιο τρόπο από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Νότια Αφρική!

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Κανταχάρ του Αφγανιστάν, στην 185η μέρα του ταξιδιού του και παρά τις πολλές δυσκολίες, βρήκε χρόνο να μιλήσει στο UNILAD, περιγράφοντας την εμπειρία του και εξηγώντας γιατί το Αφγανιστάν είναι μια χώρα που τον έχει συγκινήσει βαθιά.

«Το Αφγανιστάν δεν είναι για όλους, αλλά οι άνθρωποί του είναι υπέροχοι»

Παρά το δύσκολο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον, ο Timo τονίζει πως όσοι γνωρίζουν να ταξιδεύουν με σεβασμό και προσοχή θα ανακαλύψουν μια απίστευτα φιλόξενη πλευρά της χώρας.

«Περπατάς στον δρόμο και κάποιος σε βλέπει και σου λέει "έλα σπίτι μου για τσάι ή φαγητό". Αυτό δεν συμβαίνει σχεδόν πουθενά αλλού», εξηγεί.

Η χώρα, όμως, που του «έκλεψε» την καρδιά ήταν άλλη

Παρόλο που εκτιμά το Αφγανιστάν, ο Timo παραδέχεται πως η χώρα που λάτρεψε περισσότερο είναι η Ιαπωνία: «Πέρασα πέντε εβδομάδες κάνοντας ωτοστόπ σε όλη τη χώρα, κοιμόμουν σε σκηνή και φιλοξενούμουν σε σπίτια μέσω couchsurfing. Ήταν απίστευτο. Οι άνθρωποι ήταν τόσο ευγενικοί που άλλαξαν τον τρόπο που βλέπω τον κόσμο», λέει. Η εμπειρία αυτή, όπως εξηγεί, τον έκανε να συνειδητοποιήσει πως η καλοσύνη δεν γνωρίζει σύνορα.

Για τον Timo, το να αποφεύγεις τα τουριστικά hotspots είναι το κλειδί για να γνωρίσεις την αυθεντική πλευρά μιας χώρας: «Όταν κάνεις ωτοστόπ, καταλήγεις σε μικρές πόλεις που δεν βλέπουν συχνά ξένους. Εκεί οι άνθρωποι είναι πιο αληθινοί, πιο περίεργοι να μάθουν ποιος είσαι», εξηγεί.

Η συγκινητική ιστορία με τον ηλικιωμένο στην Ιαπωνία

Μια στιγμή που δεν θα ξεχάσει ποτέ ήταν όταν ένας άνδρας περίπου 70 ετών σταμάτησε το αυτοκίνητό του για να τον πάρει: «Αργότερα κατάλαβα ότι ο άνθρωπος αυτός γύρισε πίσω και έκανε τέσσερις ώρες οδήγηση, δύο για να με πάει και δύο για να επιστρέψει σπίτι του, μόνο και μόνο για να με βοηθήσει. Δεν ήθελε τίποτα ως αντάλλαγμα, απλώς να κάνει μια καλή πράξη».

Μετά από τόσες χώρες και εμπειρίες, ο Timo δηλώνει πως αυτό που τον κρατάει στον δρόμο είναι η πίστη στους καλούς ανθρώπους «Όσο περισσότερο ταξιδεύω, τόσο περισσότερο βλέπω ότι υπάρχουν καλοί, ανοιχτοί και γενναιόδωροι άνθρωποι παντού».

