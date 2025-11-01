Τρομακτική σύγκρουση τρένου με φορτηγό στην Ολλανδία: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του τροχαίου

Τρένο υψηλής ταχύτητας με 400 επιβάτες συγκρούστηκε με φορτηγό φρούτων σε ισόπεδη διάβαση της Ολλανδίας.

Σοκάρει ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και καταγράφει την στιγμή που ένα τρένο υψηλής ταχύτητας, το οποίο μετέφερε εκατοντάδες επιβάτες στην Ολλανδία, συγκρούεται με ένα φορτηγό φρούτων σε ισόπεδη διάβαση.

Πλάνα από κάμερα ασφαλείας δείχνουν τον οδηγό του φορτηγού να κάνει, με ανεξήγητο τρόπο, όπισθεν πάνω στις γραμμές καθώς οι μπάρες κατεβαίνουν, στο χωριό Μέτεριν, στην κεντρική Ολλανδία, τραυματίζοντας πέντε άτομα μέσα στο δεκατροχο όχημα. Δεκάδες αχλάδια φαίνονται να πέφτουν από τον ουρανό και να σκορπίζονται πάνω στις ράγες, ενώ οι 400 επιβάτες εκκενώνονται με ασφάλεια.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 11:30 το πρωί της 30ής Οκτωβρίου. Χιλιάδες κομμάτια συντριμμιών εκτοξεύτηκαν μαζί με τα αχλάδια, καθώς το τρένο διαπέρασε με ορμή το φορτηγό που μετέφερε τα φρούτα.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Όταν το φορτηγό πέρασε αρχικά τη διάβαση, δεν υπήρχε τρένο σε ορατό σημείο και περίπου το 30% του οχήματος είχε περάσει με ασφάλεια. Ωστόσο, ένα αυτοκίνητο πλησίασε από την απέναντι πλευρά, με τον οδηγό του φορτηγού να υποθέτει λανθασμένα ότι είχε αρκετό χρόνο να κάνει όπισθεν για να περάσει ξανά απέναντι από τις γραμμές.

Οι συναγερμοί ασφαλείας άρχισαν να ηχούν κατά τη διάρκεια της προσπάθειας και οι μπάρες κατέβηκαν τρομακτικά και από τις δύο πλευρές, παγιδεύοντας το ένα τρίτο του φορτηγού. Ο πανικόβλητος οδηγός προσπάθησε να προχωρήσει μπροστά, θέτοντας τον εαυτό του σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο, καθώς το μισό φορτηγό παρέμεινε πάνω στις ράγες. Δύο από τις μπάρες έσπασαν στην προσπάθεια του φορτηγού να απεγκλωβιστεί.

Ωστόσο, χωρίς αποτέλεσμα το τρένο πέρασε με ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σφοδρή σύγκρουση με το φορτηγό. Ένας κάτοικος της περιοχής που άκουσε τη σύγκρουση είπε: «Υπήρξαν σοβαρές υλικές ζημιές και μεγάλη πίεση για τον οδηγό που ενεπλάκη, αλλά χαίρομαι που αναφέρονται μόνο ελαφροί τραυματισμοί».

