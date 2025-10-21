Η χώρα στην οποία καταφεύγουν Βρετανοί για τετραήμερη εργασία

Όλο και περισσότεροι Βρετανοί μετακομίζουν στην Ολλανδία, αναζητώντας τετραήμερη εργασία και καλύτερη ισορροπία ζωής. Το ολλανδικό μοντέλο προσφέρει ευελιξία, εμπιστοσύνη και ποιότητα ζωής που το Ηνωμένο Βασίλειο ακόμη συζητά.

Όλο και περισσότεροι Βρετανοί επιλέγουν να εγκαταλείψουν το Ηνωμένο Βασίλειο και να εγκατασταθούν στην Ολλανδία, αναζητώντας μια πιο ισορροπημένη επαγγελματική και προσωπική ζωή. Όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ της Daily Mail, πολλοί ομογενείς εξηγούν ότι το ολλανδικό μοντέλο εργασίας προσφέρει όσα η Βρετανία ακόμη συζητά: ευελιξία, εμπιστοσύνη και πραγματική ποιότητα ζωής.

Την ώρα που στο Λονδίνο συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για το αν μια τετραήμερη εβδομάδα είναι εφικτή, στην Ολλανδία η πρακτική αυτή έχει ήδη ριζώσει. Πολλές επιχειρήσεις εφαρμόζουν εδώ και χρόνια μειωμένο ωράριο και ευέλικτα σχήματα απασχόλησης, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στον εαυτό τους και στις οικογένειές τους.

«Στην Ολλανδία όλοι δουλεύουμε σκληρά, πετυχαίνουμε τους στόχους μας, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μια κουλτούρα εμπιστοσύνης και ελευθερίας στον χώρο εργασίας», δηλώνει ένας Βρετανός κάτοικος του Άμστερνταμ. «Αν αντιμετωπίζεις τους ανθρώπους σαν ενήλικες, τότε συμπεριφέρονται σαν ενήλικες».

Αντίθετα, όπως παρατηρούν, στο Ηνωμένο Βασίλειο τα όρια ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή παραμένουν θολά. «Εδώ οι άνθρωποι εργάζονται για να ζουν, όχι για να δουλεύουν αδιάκοπα», σχολίασε ένας άλλος ερωτηθείς.

Η άλλη όψη του νομίσματος

Η Τζένι Μόνο, Σκωτσέζα που ζει στο Άμστερνταμ από το 2007, παραδέχεται ότι «λατρεύει» τη ζωή της στην Ολλανδία, αλλά αναγνωρίζει και τις δυσκολίες. Μιλώντας στο DutchNews, εξήγησε πως αν και σκοπεύει να παραμείνει μέχρι τη συνταξιοδότησή της, πιθανότατα θα επιστρέψει κάποια στιγμή στη Βρετανία. «Δεν μπορώ να φανταστώ να βρίσκομαι σε γηροκομείο και να μην μπορώ να επικοινωνήσω σωστά στα ολλανδικά», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά τα όποια μειονεκτήματα, για τους περισσότερους Βρετανούς που ζουν στην Ολλανδία, το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ο τρόπος ζωής. Οι ολλανδικές εταιρείες, τονίζουν, δίνουν πραγματική αξία στον οικογενειακό χρόνο - σε τέτοιο βαθμό που ορισμένες φροντίζουν να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι περνούν αρκετές ώρες με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η τετραήμερη εργασία, για τους Ολλανδούς, δεν είναι απλώς ένα πείραμα. Είναι φιλοσοφία ζωής.

