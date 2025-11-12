Ο Ντόναλντ Τραμπ απαγορεύει την έγκριση βίζας σε υπέρβαρα άτομα για να σώσει... τους Αμερικάνους (vid)

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αλλάζει τα κριτήρια έγκρισης βίζας, θέτοντας ως βασικό παράγοντα την υγεία. Αιτήσεις υπέρβαρων ή ασθενών ατόμων μπορεί πλέον να απορρίπτονται.

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, η παχυσαρκία και ορισμένα χρόνια προβλήματα υγείας μπορούν να αποτελέσουν λόγο απόρριψης βίζας.

Το μέτρο, που αποδίδεται στην πολιτική του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αποσκοπεί στο να αποτραπεί η επιβάρυνση του Αμερικανού φορολογούμενου από πιθανά ιατρικά έξοδα μεταναστών.

Ποιες παθήσεις τίθενται στο μικροσκόπιο

Η εγκύκλιος προς τις αμερικανικές πρεσβείες παγκοσμίως ζητά από τους υπαλλήλους να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την υγεία του αιτούντος.

Ανάμεσα στις παθήσεις που αναφέρονται βρίσκονται και οι:

Καρδιαγγειακές και αναπνευστικές νόσοι

Καρκίνος

Διαβήτης

Μεταβολικά και νευρολογικά νοσήματα

Ψυχικές διαταραχές

Παχυσαρκία, η οποία αναφέρεται ρητά ως παράγοντας κινδύνου για άσθμα, υπέρταση και υπνική άπνοια

Η οδηγία εξηγεί ξεκάθαρα: «Όλες αυτές οι καταστάσεις ενδέχεται να απαιτούν δαπανηρή, μακροχρόνια περίθαλψη που μπορεί να κοστίσει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στον Αμερικάνο πολίτη».

Τι «ζητάει» το νέο υπόμνημα των ΗΠΑ

Οι αξιωματούχοι βίζας καλούνται πλέον να εξετάζουν εάν ο αιτών έχει επαρκείς οικονομικούς πόρους για να καλύψει πιθανό κόστος θεραπείας σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, χωρίς να χρειαστεί κρατική βοήθεια.

Μία από τις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο νέο υπόμνημα είναι: «Διαθέτει ο αιτών επαρκή οικονομικά μέσα ώστε να καλύψει το κόστος φροντίδας χωρίς να επιβαρύνει το Δημόσιο;» Οι νέες οδηγίες ισχύουν για σχεδόν όλους τους τύπους βίζας, όμως αναμένεται να επηρεάσουν ιδιαίτερα όσους αιτούνται μόνιμης παραμονής (green card).

Οι αντιδράσεις

Ο δικηγόρος Charles Wheeler του Catholic Legal Immigration Network χαρακτήρισε τις οδηγίες «εξαιρετικά ανησυχητικές»: «Οι υπάλληλοι δεν είναι γιατροί και καλούνται να κρίνουν με υποκειμενικά κριτήρια. Η νέα πολιτική αντιφάσκει με το ίδιο το Foreign Affairs Manual του Υπουργείου, το οποίο απαγορεύει την απόρριψη αιτήσεων με βάση υποθετικά σενάρια για μελλοντικά προβλήματα υγείας».

Το υπόμνημα φέρεται να ζητά από τους αξιωματούχους να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο την υγεία του αιτούντος, αλλά και εκείνη των οικογενειακών του μελών, όπως παιδιών ή ηλικιωμένων γονέων, οι οποίοι ενδέχεται επίσης να χρειαστούν ιατρική φροντίδα.

