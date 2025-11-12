22χρονος κατάπιε μπέργκερ αμάσητο για ένα challenge και κατέληξε στη ΜΕΘ: «Μόνο με ένα θαύμα θα σωθεί» (vid)

Αδιανόητο περιστατικό συνέβη με 22χρονο, που θέλοντας να κερδίσει ένα στοίχημα-challenge κατάπιε ένα ολόκληρο μπέργκερ, πνίγηκε και κατέληξε διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Σοκ προκαλεί η είδηση ενός 22χρονου που συμμετείχε σε επικίνδυνο διαδικτυακό challenge, επιχειρώντας να καταπιεί ένα ολόκληρο μπέργκερ και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με το protothema, ο νεαρός θέλησε να δοκιμάσει μια διαδικτυακή πρόκληση που τον καλούσε να καταπιεί ένα μπέργκερ χωρίς να το μασήσει. Η «δοκιμασία» αυτή αποδείχθηκε μοιραία, καθώς πνίγηκε, όταν οι αεραγωγοί του φράχτηκαν.

Ο 22χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ: Η τοποθέτηση της Ματίνας Παγώνη

Ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές.

Μιλώντας στο Mega, η πρώην πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, εξέφρασε τη θλίψη της για το περιστατικό: «Είναι τραγικές αυτές οι καταστάσεις. Ένα 22χρονο παιδί που πήγε στο Κορωπί για να διασκεδάσει, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση».

Όπως επισημαίνει η κ. Παγώνη: «Δεν είναι δύσκολο να φράξει ο αεραγωγός με τέτοιες ιστορίες. Όλοι μας λίγο πολύ πρέπει να μάθουμε πώς να βοηθήσουμε σε τέτοιες έκτακτες καταστάσεις».

Πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ: «Περιμένουμε ένα θαύμα, μη αναστρέψιμη η κατάσταση»

Ο Πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων), Μιχάλης Γιαννακός δεν έδωσε πολλές ελπίδες για την κατάσταση του 22χρονου: «Όταν ένα άτομο προκαλεί τον οργανισμό του, να δεχτεί ένα μπέργκερ αμάσητο, πως λέγεται; Δολοφονική ενέργεια; Δυστυχώς η κατάστασή του είναι μη αναστρέψιμη, μόνο με ένα θαύμα θα σωθεί».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ