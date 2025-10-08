«Έμεινα σοκαρισμένος»: Άλλαξε χώρα για φθηνότερη βενζίνη και πήρε 16 κλήσεις μέσα σε μία μέρα

Ένας οδηγός από το Μάαστριχτ πήγε στο Βέλγιο για φθηνότερα καύσιμα, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπος με 16 πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα μέσα σε μία ημέρα. Οι αρχές εξηγούν γιατί οι παραβάτες πληθαίνουν.

Η αναζήτηση για πιο οικονομικά καύσιμα κατέληξε σε… οικονομική καταστροφή για έναν οδηγό από το Μάαστριχτ της Ολλανδίας. Ο Τζέφρι, όπως ονομάζεται, αποφάσισε να περάσει τα σύνορα και να περάσει στο Βέλγιο για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του φθηνότερα. Η απόφαση, όμως, του στοίχισε 16 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα μέσα σε μόλις μία ημέρα, συνολικού ύψους 850 ευρώ.

«Έμεινα άφωνος. Το γραμματοκιβώτιο ήταν γεμάτο με πρόστιμα», δήλωσε στην εφημερίδα Nieuwsblad. «Πήγα στο Βέλγιο για να γλιτώσω λίγα ευρώ στη βενζίνη, αλλά τελικά μου κόστισε μια περιουσία», πρόσθεσε με πικρία.

Η «αυστηρή» Tweede Carabinierslaan

Η υπόθεση του Ολλανδού οδηγού δεν είναι μεμονωμένη. Στην οδό Tweede Carabinierslaan, κοντά στα σύνορα, οι κάμερες ταχύτητας «γράφουν» καθημερινά περισσότερους από 400 οδηγούς που παραβιάζουν τα όρια. Η κατάσταση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με πολλούς κατοίκους να διαμαρτύρονται για τη συχνότητα των προστίμων.

Ο δήμαρχος του Lanaken, Μαρίνο Κέουλεν, ωστόσο, υπερασπίζεται τα μέτρα: «Το όριο ταχύτητας είναι σαφές - 50 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν υπάρχει λόγος για επιπλέον πινακίδες. Όποιος δεν το τηρεί, θα πληρώνει. Οι οδηγοί πρέπει να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους. Υπάρχει ήδη περιθώριο ανοχής 6 χιλιομέτρων την ώρα», τόνισε.

Η Αρχή Αυτοκινητοδρόμων και Μεταφορών του Βελγίου επισημαίνει επίσης ότι η προσθήκη περισσότερης σήμανσης θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση ή να αποσπάσει την προσοχή των οδηγών.

Τα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα στο Βέλγιο

Στο Βέλγιο, τα πρόστιμα καθορίζονται ανάλογα με την περιοχή και το μέγεθος της παράβασης. Για υπέρβαση έως 10 χλμ./ώρα, το πρόστιμο ανέρχεται στα 50 ευρώ. Από εκεί και πάνω, αυξάνεται κατά 10 ευρώ για κάθε επιπλέον χιλιόμετρο.

Όσοι πιαστούν να τρέχουν πάνω από 20 χλμ./ώρα εντός πόλης ή 30 χλμ./ώρα εκτός αυτής, κινδυνεύουν να χάσουν προσωρινά την άδεια οδήγησης.

Για τον Τζέφρι, πάντως, το μάθημα ήταν σαφές: η φθηνότερη βενζίνη μπορεί μερικές φορές να αποδειχθεί… η πιο ακριβή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ