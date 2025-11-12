Νέα ταυτότητα: Τι να κάνετε μόλις την παραλάβετε, τι ισχύει με τον Προσωπικό Αριθμό (vid)

Η έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτεί ηλεκτρονικό ραντεβού, πληρωμή παραβόλων και ενημέρωση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Δες βήμα-βήμα όσα πρέπει να κάνεις για να αποφύγεις τα λάθη.

Για να εκδοθεί η νέα ταυτότητα, χρειάζεται να κλείσεις ραντεβού ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα έχει διαθέσιμη ημερομηνία. Η διαδικασία γίνεται μέσω της επίσημης πλατφόρμας Gov.gr.

Πριν από την επίσκεψη στο Αστυνομικό Τμήμα, πρέπει να εξοφλήσεις δύο ηλεκτρονικά παράβολα από την υπηρεσία Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-Παράβολο) του Gov.gr:

Παράβολο υπέρ Δημοσίου (10 ευρώ, κωδ. 4485): καλύπτει το κόστος του σώματος της ταυτότητας, της εκτύπωσης και της ασφαλούς μεταφοράς

Παράβολο ΕΛ.ΑΣ. (0,50 ευρώ, κωδ. 2043): αποτελεί το ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας

Ειδικό παράβολο για πολύτεκνους (5 ευρώ, κωδ. 4486): με αποδεικτικό πολυτεκνικής ιδιότητας.

Αν γίνει λάθος, υπάρχει δυνατότητα επιστροφής του ποσού μέσω της ίδιας υπηρεσίας.

Τι ισχύει με τον Προσωπικό Αριθμό και την ενημέρωση μητρώων

Για να εκδοθεί η νέα ταυτότητα απαιτείται και η έκδοση το Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ), ο οποίος αντικαθιστά σταδιακά ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και άλλους αριθμούς ταυτοποίησης. Με την έκδοση της νέας ταυτότητας, η Αστυνομία ενημερώνει αυτόματα το Εθνικό Μητρώο Πολιτών και, μέσω αυτού, υπηρεσίες όπως:

ΕΦΚΑ

ΑΑΔΕ / ΔΟΥ

ΚΕΠ

Μητρώο Αρρένων (στρατολογία)

ΕΡΓΑΝΗ

Ποινικό Μητρώο

Υπουργείο Μεταφορών (για νέες άδειες οδήγησης)

Τι πρέπει να κάνετε μόλις παραλάβετε τη νέα ταυτότητα

Αφού παραλάβεις τη νέα σου ταυτότητα, πρέπει να ενημερώσεις ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεσαι. Πιο συγκεκριμένα:

Τράπεζες: μέσω e-banking (Ενημέρωση στοιχείων) ή με φυσική παρουσία

Εργοδότης ή λογιστής: παράδωσε φωτοαντίγραφο της νέας ταυτότητας

Ασφαλιστικές εταιρείες: αποστολή φωτοτυπίας μέσω email ή πλατφόρμας

Πάροχοι κινητής / Internet: online ή σε κατάστημα (Αλλαγή Στοιχείων)

ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Φυσικό Αέριο: όπου υπάρχουν λογαριασμοί στο όνομά σου

Ηλεκτρονικά πορτοφόλια & apps (Viva Wallet, Revolut κ.ά.): ανέβασε φωτογραφία της νέας ταυτότητας στο προφίλ

Γυμναστήρια / σύλλογοι: ενημέρωσε τα στοιχεία μέλους

Ιδιωτικά νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα: επικαιροποίησε τον ιατρικό φάκελο

E-shops και πλατφόρμες παραγγελιών: για σωστή ταυτοποίηση και παραλαβές

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ