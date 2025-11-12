Χαμός στα καλλιστεία: Το δολοφονικό βλέμμα που έριξε η Μις Ισραήλ στην Μις Παλαιστίνη (vid)

Ένα δευτερόλεπτο ήταν αρκετό για να ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων στα καλλιστεία, όταν η κάμερα «έπιασε» τη Μις Ισραήλ να κοιτάζει με... υφάκι τη διαγωνιζόμενη της Παλαιστίνης.

Ένα στιγμιότυπο από τη σκηνή των καλλιστείων για τον τίτλο της Μις Υφήλιος στην Ταϊλάνδη ήταν αρκετό για να προκαλέσει διπλωματικό… μίνι θρίλερ στα social media. Η Μελάνι Σιράζ, Μις Ισραήλ, κατηγορήθηκε ότι «αγριοκοίταξε» τη Μις Παλαιστίνη, Νατίν Αγιούμπ, την ώρα που οι διαγωνιζόμενες ανέβαιναν στη σκηνή.

Το βίντεο έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, με χρήστες να κατηγορούν τη Σιράζ για «βλέμμα μίσους» και «ζήλια», ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι πρόκειται για παρερμηνεία μιας απλής ματιάς. Στον λογαριασμό της Ισραηλινής καλλονής στο Instagram γράφτηκαν εκατοντάδες σχόλια, από επικρίσεις μέχρι πολιτικά μηνύματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Η απάντηση της Μις Ισραήλ

Η Σιράζ, που θα διαγωνιστεί επίσημα στις 21 Νοεμβρίου, απάντησε δημοσίως στις κατηγορίες: «Είναι ξεκάθαρο ότι απλώς κοιτούσα προς τις άλλες διαγωνιζόμενες. Η υπερβολική δραματοποίηση απλών στιγμών δεν προάγει ούτε την καλοσύνη ούτε τη δικαιοσύνη», έγραψε.

Η ίδια έχει δεχθεί σφοδρή κριτική τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της παρουσίας του Ισραήλ στον διαγωνισμό, με χρήστες να τη χαρακτηρίζουν «Μις Γενοκτονία» και να γεμίζουν τις αναρτήσεις της με το σύνθημα «Free Palestine».

Η πρώτη Μις Παλαιστίνη στην ιστορία του θεσμού

Η Νατίν Αγιούμπ, που εκπροσωπεί για πρώτη φορά την Παλαιστίνη στη Μις Υφήλιος, έχει δηλώσει ότι «ανεβαίνει στη σκηνή για να δείξει πως οι Παλαιστίνιοι είναι κάτι περισσότερο από τον πόνο τους». Ζει ανάμεσα σε Ντουμπάι και Ραμάλα και θεωρεί ότι η συμμετοχή της συμβολίζει την ελπίδα και την ανθεκτικότητα του λαού της.

