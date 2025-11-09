Γιατί η απειλή της ατομικής βόμβας έκανε τους Αμερικανούς να βάψουν τα σπίτια τους λευκά το 1954 (vid)

Στις μέρες μας, βάφουμε τα σπίτια μας λευκά για να αντέχουμε στους καύσωνες. Στη δεκαετία του 1950, όμως, οι Αμερικανοί το έκαναν για έναν εντελώς διαφορετικό και ασυνήθιστο λόγο.

Τη δεκαετία του 1950, ΗΠΑ και Σοβιετική Ένωση βρίσκονταν βυθισμένες σε «κούρσα» πυρηνικών εξοπλισμών. Ο φόβος για μία επίθεση με ατομική βόμβα έρεε διάχυτος και στις δύο χώρες.

Στα σχολεία, ο διάσημος «Bert the Turtle» δίδασκε στους μαθητές ασκήσεις «duck and cover», να σκύβουν και να καλύπτονται κάτω από τα θρανία τους σε περίπτωση έκρηξης. Η ιδέα πως ένα ξύλινο θρανίο θα σε έσωζε από ένα πυρηνικό ωστικό κύμα φαντάζει αστεία σήμερα, αλλά τότε αντιπροσώπευε την ψευδαίσθηση ελέγχου απέναντι στο απόλυτο χάος.

Το πείραμα που άρχισαν όλα: «Rope Trick Effect»

Μια πυρηνική έκρηξη απελευθερώνει τεράστιες ποσότητες ενέργειας με διάφορους τρόπους. Περίπου 35% της συνολικής ενέργειας προέρχεται από θερμική ακτινοβολία, μία θερμότητα τόσο δυνατή που εξαϋλώνει ό,τι βρεθεί κοντά στο επίκεντρο.

Ο Dr. Sam Rigby, ειδικός σε φαινόμενα εκρήξεων στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, εξηγεί: «Η θερμική ακτινοβολία είναι τόσο ισχυρή, που στις πρώτες δοκιμές τα χαλύβδινα συρματόσχοινα που κρατούσαν τη βόμβα εξατμίζονταν αμέσως».

Αυτό το φαινόμενο έγινε γνωστό ως το «Rope Trick Effect» και ήταν τόσο εντυπωσιακό, που οι αρχές των ΗΠΑ προειδοποιούσαν τους πολίτες να κρατούν τα σπίτια τους καθαρά και φρεσκοβαμμένα, ώστε να μειώσουν τον κίνδυνο να πιάσουν φωτιά από το θερμικό κύμα.

Το προπαγανδιστικό φιλμ «The House In The Middle»

Το 1954, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας κυκλοφόρησε ένα φιλμάκι-οδηγό για επιβίωση, με τίτλο «The House In The Middle». Στην οθόνη βλέπουμε τρία μοντέλα σπιτιών: «Το σκοτεινό σπίτι στα αριστερά. Το βρώμικο σπίτι στα δεξιά και το καθαρό, λευκό σπίτι στη μέση. Η επιλογή είναι δική σας. Το βραβείο μπορεί να είναι η επιβίωση».

Οι δοκιμές έδειχναν φλας φωτός και θερμότητας τόσο έντονα, που κάποια σπίτια-μοντέλα έπιαναν φωτιά πριν φτάσει το ωστικό κύμα. Σύμφωνα με τους παραγωγούς, το φρεσκοβαμμένο, λευκό σπίτι «αντιδρούσε καλύτερα», μία καθαρή οπτική προπαγάνδα ντυμένη με επιστημονική επιφάνεια.

Φυσικά, το να βάψεις το σπίτι σου άσπρο δεν σε σώζει από μια βόμβα. Όπως σημειώνει το Atomic Theater, τα πλάνα των δοκιμών στο Nevada Test Site απλώς έδειξαν ότι το ακατέργαστο ξύλο πιάνει φωτιά πιο γρήγορα από το βερνικωμένο, κάτι εντελώς διαφορετικό.

Κι όμως, η ανανεωμένη εκδοχή του φιλμ που κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα είχε νέο χορηγό: «The National Paint, Varnish and Lacquer Association». Η ένωση των κατασκευαστών βαφών και βερνικιών εκμεταλλεύτηκε τον φόβο του πυρηνικού πολέμου για νέα διαφήμιση. Τα προϊόντα της προωθήθηκαν ως εργαλεία… εθνικής επιβίωσης.