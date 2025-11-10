Η τρομακτική στιγμή που μικρό αεροπλάνο πέφτει σε λίμνη στη Φλόριντα (vid)

Επιμέλεια: Newsroom
Η τρομακτική στιγμή που μικρό αεροπλάνο πέφτει σε λίμνη στη Φλόριντα (vid)

bet365

Δεν υπήρξαν θύματα, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Ένα μικρό αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς την Τζαμάικα στο πλαίσιο αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας μετά τον τυφώνα «Μέλισσα» συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας σε λίμνη, μέσα σε κατοικημένη περιοχή του Coral Springs, κοντά στο Fort Lauderdale της Φλόριντα.

Όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές στην κομητεία Broward, όπου σημειώθηκε το ατύχημα, δεν υπάρχουν θύματα. Η επιχείρηση διάσωσης μετατράπηκε γρήγορα σε επιχείρηση ανάκτησης, υπό τον συντονισμό της τοπικής αστυνομίας.

Η περιοχή της Broward, από όπου είχε απογειωθεί το αεροπλάνο, φιλοξενεί πολλές εθελοντικές ομάδες που τις τελευταίες μέρες συγκεντρώνουν είδη πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες του φονικού τυφώνα Κατηγορίας 5, ο οποίος έπληξε τη Τζαμάικα στα τέλη του περασμένου μήνα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ

Φόρτωση BOLM...
 