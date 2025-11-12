Ο κομάντο που «σκότωσε τον Μπιν Λάντεν» ζητά 25 εκατ. δολάρια επειδή τον είπαν... ψεύτη

Ο πρώην Navy SEAL Ρόμπερτ Ο’Νιλ, που υποστηρίζει πως ήταν εκείνος που εκτέλεσε τον Οσάμα μπιν Λάντεν, κατέθεσε αγωγή 25 εκατ. δολαρίων κατά δύο βετεράνων που τον κατηγορούν δημοσίως ότι λέει ψέματα.

Ο Ρόμπερτ Ο’Νιλ είναι γνωστός ως ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη στη μυστική επιχείρηση Neptune’s Spear, την νύχτα της 2ας Μαΐου 2011, όταν ο αρχηγός της Αλ Κάιντα Οσάμα μπιν Λάντεν σκοτώθηκε στο Πακιστάν.

Δεκατέσσερα χρόνια μετά, ο πρώην κομάντο βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο. Αυτή τη φορά, όχι για τα κατορθώματά του, αλλά για μια δικαστική διαμάχη με… podcasters.

Από ήρωας σε ενάγων

Ο Ο’Νιλ κατέθεσε αγωγή ύψους 25 εκατ. δολαρίων στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, κατηγορώντας τους Τάιλερ Χούβερ και Μπρεντ Τάκερ, δημιουργούς του podcast Antihero Broadcast, για «εκστρατεία σπίλωσης» εναντίον του.

Σύμφωνα με την αγωγή, οι δύο άνδρες –και οι ίδιοι βετεράνοι– άρχισαν το 2023 να αμφισβητούν δημόσια την εκδοχή του Ο’Νιλ, λέγοντας πως δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε τον Μπιν Λάντεν.

Σε επεισόδιο του περασμένου Αυγούστου, ο Τάκερ ειρωνεύτηκε: «Εκτός από τον Ρομπ Ο’Νιλ που δεν σκότωσε τον Μπιν Λάντεν». Αργότερα πρόσθεσε: «Δεν ήταν αυτός! Είναι το χειρότερο μυστικό των ειδικών δυνάμεων… Δεν θα έλεγα ποτέ πως ήμουν στην αποστολή, θα ήμουν ψεύτης σαν τον Ο’Νιλ».

«Εγώ τον σκότωσα»

Ο Ο’Νιλ, που έχει εμφανιστεί και στο ντοκιμαντέρ του Netflix American Manhunt: Osama bin Laden, επιμένει στην εκδοχή του: «Ήμουν δεύτερος στη σκάλα. Ο συνάδελφός μου πήγε δεξιά προς έναν ύποπτο με ζώνη αυτοκτονίας. Εγώ πήγα αριστερά. Ο Μπιν Λάντεν στεκόταν εκεί. Τον πυροβόλησα τρεις φορές.

Σκότωσα τον Οσάμα μπιν Λάντεν», δήλωσε στους New York Post.

Στην αγωγή του υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις των podcasters προκάλεσαν σοβαρή ζημιά στη φήμη και την καριέρα του, στερώντας του ευκαιρίες για ομιλίες και προκαλώντας «ψυχολογική και σωματική φθορά».

«Θέλω να σταματήσει ο πόλεμος μεταξύ βετεράνων»

«Αυτό το “βετεράνος εναντίον βετεράνου” έχει ξεφύγει. Θέλω να σταματήσει», είπε. Ο Ο’Νιλ τονίζει ότι αν κερδίσει τη δίκη, θα δωρίσει τα χρήματα για τη θεραπεία πρώην στρατιωτών με μετατραυματικό στρες (PTSD).

Από την πλευρά του, ο Τάκερ απάντησε πως η αγωγή «δεν έχει καμία τύχη» και επιμένει ότι «άνδρες που ήταν εκεί αμφισβητούν την ιστορία του».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ