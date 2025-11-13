«Κροκόδειλοι των δέντρων»: Παλαιοντολόγοι αποκάλυψαν ότι η Αυστραλία είχε αναρριχώμενα ερπετά (vid)

Αυστραλοί παλαιοντολόγοι αποκάλυψαν ότι κάποτε στην Αυστραλία ζούσαν κροκόδειλοι που σκαρφάλωναν σε δέντρα για να αιφνιδιάζουν το θήραμά τους.

Οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν ότι η Αυστραλία φιλοξενούσε κάποτε είδη κροκοδείλων που μπορούσαν να σκαρφαλώνουν σε δέντρα, πιθανότατα για να επιτίθενται από ψηλά σε ανυποψίαστα ζώα. Το απίστευτο αυτό συμπέρασμα προέκυψε μέσα από ένα φαινομενικά ασήμαντο εύρημα, αφού βρήκαν απολιθωμένα τσόφλια αυγών.

Η χώρα είναι διάσημη για τους μύθους των «drop bears», φανταστικών σαρκοφάγων κοάλα. Ωστόσο, η πραγματικότητα φαίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή, αφού οι πραγματικοί «θηρευτές των δέντρων» ήταν κροκόδειλοι του γένους Mekosuchine, οι οποίοι έζησαν για δεκάδες εκατομμύρια χρόνια και εξαπλώθηκαν μέχρι τα νησιά του Ειρηνικού.

Τα απολιθωμένα αυγά των κροκόδειλων αποκάλυψαν την αλήθεια

Ο καθηγητής Μάικ Άρτσερ από το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας εξηγεί ότι οι κροκόδειλοι αυτοί δεν ήταν τεράστιοι όπως οι σημερινοί, αλλά μάλλον λίγο πιο μικροί, έως 1,5 μέτρο μήκος, ικανοί όμως να σκαρφαλώνουν και να αιφνιδιάζουν τη λεία τους. Κάποια μεγαλύτερα μέλη της ίδιας οικογένειας, ωστόσο, μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 6 μέτρα.

Η καθοριστική ένδειξη προήλθε από τα παλαιότερα γνωστά αυγά κροκοδείλων στην Αυστραλία, τα οποία βρέθηκαν στο Murgon του Κουίνσλαντ. Η χημική ανάλυσή τους έδειξε ότι ξεράθηκαν, πράγμα που σημαίνει ότι προέρχονται από περιβάλλοντα που δεν ήταν μόνιμα υγρά. Έτσι, οι επιστήμονες συμπέραναν ότι τα ερπετά περνούσαν μεγάλο μέρος του χρόνου τους στη στεριά και στα δέντρα.

Από την Αυστραλία της... ζωής, στην απόλυτη παρακμή

Την εποχή εκείνη, η ήπειρος ήταν καλυμμένη με πυκνά δάση και τροπικά οικοσυστήματα. Οι Mekosuchine κροκόδειλοι ζούσαν δίπλα σε τεράστια φίδια, δηλητηριώδεις σαύρες και σαρκοφάγα μαρσιποφόρα. Κατά τον Άρτσερ, η βιοποικιλότητα της προϊστορικής Αυστραλίας ήταν τριπλάσια από τη σημερινή, συγκρίσιμη μόνο με εκείνη του Αμαζονίου ή του Βόρνεο.

Οι Mekosuchine επέζησαν μέχρι και πριν από 24.000 χρόνια, όμως σταδιακά εκτοπίστηκαν από τα νεότερα είδη κροκοδείλων και σαυρών που ήρθαν από την Ασία.

