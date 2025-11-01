Αυστραλός ισχυρίζεται ότι μετεωρίτης του κατέστρεψε το παρμπρίζ: Μόλις είχε παραλάβει το νέο του Tesla

Ένας γιατρός στην Αυστραλία γλίτωσε ως εκ θαύματος όταν ένα άγνωστο αντικείμενο, το οποίο ισχυρίζεται ότι ήταν μετεωρίτης συνέτριψε το παρμπρίζ του, λίγο αφότου είχε παραλάβει το ολοκαίνουργιο Tesla του.

Αξέχαστη θα μείνει σε έναν γιατρό από την Αυστραλία, η μέρα που παρέλαβε το νέο του Tesla, αλλά όχι για τον λόγο που νομίζουμε. Ο Δρ Andrew Melville-Smith θα θυμάται για πάντα τη διαδρομή για το σπίτι, περισσότερο από την παραλαβή του νέου του αυτοκινήτου.

Ο λόγος; Ο γιατρός γλίτωσε ως εκ θαύματος όταν κάτι έπεσε με δύναμη και συνέτριψε το παρμπρίζ του Tesla, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι το αντικείμενο αυτό ήταν μετεωρίτης.

Η περιγραφή του γιατρού

Ο κτηνίατρος από την πόλη Whyalla περιέγραψε πώς το νέο του Tesla δέχτηκε μια «πολύ βίαιη έκρηξη» καθώς ταξίδευε στον αυτοκινητόδρομο Augusta. Μόλις είχε πάρει τα κλειδιά του νέου του αυτοκινήτου το βράδυ της 19ης Οκτωβρίου, όταν ξέσπασε το χάος, αφήνοντάς τον καλυμμένο με αίματα και θραύσματα γυαλιού.

Οι ειδικοί υποψιάζονται ότι το αντικείμενο που συνετρίβη στο παρμπρίζ του Δρ Melville-Smith μπορεί να ήταν μετεωρίτης. Ο οδηγός είπε στο ABC: «Πολλοί άνθρωποι λένε “Όχι, δεν γίνεται”. Αλλά δώστε άλλη εξήγηση, τι άλλο μπορεί να λιώσει το παρμπρίζ σας; Νομίζω ότι θα είχα περισσότερες πιθανότητες να κερδίσω στο λαχείο, γιατί είναι τόσο σπάνιο».

Ανέφερε πώς ξέσπασε μια «δυνατή» και «βίαιη» έκρηξη καθώς οδηγούσε το Tesla του στο σπίτι μαζί με τη σύζυγό του, η οποία τρομοκρατημένη «νόμιζε ότι το αυτοκίνητο είχε πάρει φωτιά». «Πέρασε ένα φορτηγό, πέντε έως δέκα δευτερόλεπτα αργότερα, έγινε μια τεράστια έκρηξη», είπε ο Δρ Melville-Smith. «Το γυαλί πετάχτηκε μέσα στο αυτοκίνητο, υπήρχε λευκός καπνός παντού και μυρίζαμε καμένο. Νόμιζα ότι είχαμε συντριβεί, ήταν τόσο δυνατά, τόσο βίαια, ήταν τελείως απρόσμενο».

Γλίτωσε χάρη στην λειτουργία αυτόνομης οδήγησης

Ο κτηνίατρος εξήγησε ότι το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο ήταν σε λειτουργία αυτόνομης οδήγησης, οπότε δεν σταμάτησε όταν χτυπήθηκε. Πιστεύει ότι αυτό ήταν καθοριστικό στο να μην εκτραπεί από τον δρόμο. Ο Melville-Smith είπε ότι το παρμπρίζ του ήταν ζεστό στην αφή, ενώ ένας κρατήρας είχε προκαλέσει σημαντική ζημιά και είχε ακόμη λιώσει μέρος του γυαλιού.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Μιλώντας για το περιστατικό στο 9News, είπε: «Ήταν ήρεμο βράδυ. Δεν είχε βροχή, δεν υπήρχε αστραπή. Κοιτάξαμε όλο το υλικό που κατέγραψαν οι κάμερες του Tesla, και δεν βλέπαμε τίποτα. Ήταν απλά μαύρο. Δεν υπήρχε τίποτα να δεις. Δεν υπήρχε φλας, τίποτα. Ήταν τόσο γρήγορο που δεν το κατέγραψαν καν οι κάμερες». Πιστεύει ότι η μόνη εξήγηση για το περιστατικό είναι ένας μετεωρίτης, προσθέτοντας: «Την επόμενη μέρα πήγαμε σε ένα συνεργείο για παρμπρίζ και είπαν ότι δεν είχαν ξαναδεί κάτι παρόμοιο».

Ο κτηνίατρος αποφάσισε να επικοινωνήσει με το Μουσείο της Νότιας Αυστραλίας, που χειρίζεται όλες τις αναφορές για χτυπήματα από μετεωρίτες στην περιοχή, για να επιβεβαιώσει τις υποψίες του. Και παρόλο που οι ειδικοί αρχικά τον άκουσαν με δυσπιστία, πλέον θεωρούν πιθανό ότι ένα μετεωρίτης μπορεί να προκάλεσε τη ζημιά στο νέο Tesla του.

Για ανάλυση το παρμπρίζ

Το μουσείο, που δήλωσε ότι δεν έχει βρει προηγούμενα περιστατικά παρόμοιας φύσης, έχει πλέον πάρει το παρμπρίζ για ανάλυση. Ο Διευθυντής Συλλογών και Έρευνας είπε ότι οι ειδικοί θα προσπαθήσουν να διαπιστώσουν αν ένας μετεωρίτης ήταν η αιτία. «Άλλες πιθανότητες περιλαμβάνουν συντρίμμια δρόμου που πετάχτηκαν από περαστικά οχήματα ή ακόμη και συντρίμμια δορυφόρου», είπε. «Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι πιθανότητες ενός μετεωριτικού χτυπήματος σε κινούμενο όχημα είναι εξαιρετικά μικρές, αλλά το μουσείο θέλει να κρατήσει ανοιχτό μυαλό», συμπλήρωσε.

