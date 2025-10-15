Συναγερμός στην Αυστραλία για τον ιο chikungunya: Οδηγίες από τις Αρχές για τους ταξιδιώτες (vid)

Παγκόσμια ανησυχία μετά την έξαρση του ιού chikungunya

Οι υγειονομικοί προέτρεψαν τους κατοίκους της Αυστραλίας που ταξιδεύουν από και προς την Κίνα να είναι σε επιφυλακή εξαιτίας του νέου θανατηφόρου ιού chikungunya που μεταδίδεται από έντομα και έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις σε περισσότερες από 20 πόλεις.

Τα κρούσματα του ιού chikungunya έχουν υπερδιπλασιαστεί από 7.000 σε 16.500 τους τελευταίους δύο μήνες στη νότια επαρχία Γκουανγκντόνγκ και έχουν εξαπλωθεί και στο εξωτερικό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) περιέγραψε την τρέχουσα κατάσταση στην Κίνα ως το «μεγαλύτερο τεκμηριωμένο ξέσπασμα chikungunya μέχρι σήμερα».

155 θάνατοι σε 40 χώρες

Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών έχει καταγράψει 445.271 μολύνσεις και 155 θανάτους σε 40 χώρες μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Η επιδημία ξεκίνησε στα τέλη Ιουλίου, ωθώντας τις κινεζικές υγειονομικές αρχές να επιβάλουν lockdown τύπου Covid στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Οι δρόμοι των μεγάλων πόλεων και κωμοπόλεων ψεκάζονται επίσης με εντομοκτόνα.

Το καμπανάκι Αυστραλού επιδημιολόγου

Ενώ δεν έχουν αναφερθεί κρούσματα chikungunya στην Αυστραλία, τύποι κουνουπιών που μπορούν να μεταφέρουν τον ιό έχουν εντοπιστεί στο Βόρειο Κουίνσλαντ. Αυτό έχει ωθήσει την πρόεδρο επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Deakin, Catherine Bennett, να παροτρύνει τους Αυστραλούς που κατευθύνονται ή επιστρέφουν από το εξωτερικό να παρακολουθούν τυχόν συμπτώματα.

Η Chikungunya εξαπλώνεται όταν τα κουνούπια τρέφονται από μολυσμένο άτομο. «Εάν αυτό το κουνούπι δαγκώσει ένα άλλο ευαίσθητο άτομο, τότε είναι πιθανό να μεταδώσουν τον ιό chikungunya», δήλωσε η Bennett στο Sky News. «Είναι σημαντική η προστασία, καθώς θα αποτρέψει την μετάδοση σε άλλους ανθρώπους», συνέχισε.

Η προειδοποίηση έρχεται αφού η αυστραλιανή κυβερνητική ιστοσελίδα Smartraveller ενημέρωσε πρόσφατα τις ταξιδιωτικές της συμβουλές για την Κίνα.

Τί είναι ο ιος chikungunya

Ο chikungunya είναι ένας ιός που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο κυρίως από μολυσμένα κουνούπια Aedes albopictus και Aedes aegypti (στο εξής αναφέρονται ως κουνούπια Aedes). Ο ιός προκαλεί αιφνίδιο και υψηλό πυρετό, σοβαρό πόνο στις αρθρώσεις, μυϊκό πόνο και πονοκέφαλο.

Αν και ο πυρετός chikungunya δεν είναι συνήθως θανατηφόρος, μικρός αριθμός ασθενών μπορεί να παρουσιάσει σοβαρές επιπλοκές ή χρόνιες παθήσεις. Επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο, είναι σημαντικό να προστατεύεστε από τα τσιμπήματα των κουνουπιών όταν ταξιδεύετε σε περιοχές όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα, ώστε να αποφύγετε τυχόν μόλυνση από τον ιό.

