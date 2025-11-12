Ο Αμαζόνιος συρρικνώνεται επικίνδυνα: Σε 40 χρόνια θα έχει χαθεί δασική έκταση ίση με την Ισπανία

Η αποψίλωση, η κτηνοτροφία και οι πυρκαγιές απειλούν να μετατρέψουν τον Αμαζόνιο σε σαβάνα.

Ο Αμαζόνιος, που εκτείνεται σε εννέα χώρες της Νότιας Αμερικής και καλύπτει πάνω από επτά εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, χάνει ανησυχητικά γρήγορα τη ζωτική του βλάστηση. Σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού MapBiomas που δημοσίευσε το AFP, η απώλεια μεταξύ 1985 και 2025 ανέρχεται σε 49,1 εκατομμύρια εκτάρια τροπικού δάσους.

Ο επιστήμονας Μπρούνο Φερέιρα προειδοποιεί ότι η Αμαζονία πλησιάζει το σημείο όπου, αν χαθεί το 20-25% της βλάστησης, «παύει να μπορεί να λειτουργεί ως τροπικό δάσος». Όταν χαθεί αυτή η ισορροπία, ο κύκλος των βροχών διακόπτεται και τεράστιες εκτάσεις μετατρέπονται σε ξηρές σαβάνες.

Οι αιτίες πίσω από την καταστροφή

Η εκτροφή βοοειδών, που έχει πενταπλασιαστεί τα τελευταία 40 χρόνια, αποτελεί τον κύριο υπεύθυνο για τη μαζική αποψίλωση. Καλλιέργειες όπως η σόγια και η φοινικέλαια, αλλά και η ανεξέλεγκτη υλοτομία, έχουν επιταχύνει την εξαφάνιση της βλάστησης.

Παρά τη σχετική επιβράδυνση της αποψίλωσης στη Βραζιλία μετά την επιστροφή του Λούλα ντα Σίλβα το 2023, η ζημιά έχει ήδη γίνει. Η εξόρυξη ορυκτών, η κατασκευή δρόμων και υδροηλεκτρικών φραγμάτων, καθώς και οι ολοένα συχνότερες πυρκαγιές -πολλές από αυτές σκόπιμες- έχουν οδηγήσει σε έναν πραγματικό περιβαλλοντικό εφιάλτη.

Το σημείο χωρίς επιστροφή

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αν η τάση αυτή συνεχιστεί, ο Αμαζόνιος θα μπορούσε να χάσει τη δυνατότητά του να παράγει βροχή και να απορροφά διοξείδιο του άνθρακα, μετατρέποντας τον «πνεύμονα της Γης» σε πηγή άνθρακα.

Κι ενώ στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα (COP30) που διεξάγεται αυτές τις μέρες στη Βραζιλία οι ηγέτες συζητούν για «πράσινες λύσεις», ο Αμαζόνιος συνεχίζει να συρρικώνεται, σιωπηλά, αλλά σταθερά.

