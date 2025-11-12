Ο Τσιφρίκας ξαναχτύπησε: Επική εισβολή στο πλατό του Mega με άρωμα... Bollywood!

Ο πιο ακομπλεξάριστος floor manager της ελληνικής τηλεόρασης εμφανίστηκε ξανά στον αέρα της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega, αυτή τη φορά με ινδικό λίκνισμα και… χριστουγεννιάτικη αφορμή.

Όταν ο Κώστας Τσιφρίκας εμφανίζεται στο πλατό, ξέρεις ότι κάτι επικό έρχεται. Ο άνθρωπος που έχει μετατρέψει το «πάμε σε διάλειμμα» σε τηλεοπτικό event, εισέβαλε το πρωί της Δευτέρας στο στούντιο της Κοινωνίας Ώρα Mega με ρυθμό, χαμόγελο και στυλ… Bollywood.

Αφορμή; Η έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τα Χριστούγεννα. 42 μέρες πριν το ρεβεγιόν, ο Τσιφρίκας το γιόρτασε όπως του αξίζει: με φώτα, μουσική και κίνηση που θύμιζε μίξη Ινδού χορευτή και Έλληνα θείου που αράζει με την νεολαία στο τραπέζι της Πρωτοχρονιάς.

Η σκηνή θύμιζε κάτι ανάμεσα σε πρωινό τηλεοπτικό καφενείο και μουσικό βίντεο clip, με τη διαφορά ότι κανείς δεν ήθελε να τελειώσει.

Υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τσιφρίκας «κλέβει» την παράσταση, καθώς έχει καθιερωθεί ως ο πιο αγαπητός «εισβολέας» της πρωινής ζώνης. Και με τέτοια ενέργεια, δεν το κόβουμε να ήταν η τελευταία!

