Προφυλακιστέοι και οι 4 οπαδοί του Ολυμπιακού για τη δολοφονία του οπαδού της ΑΕΚ (vid)

Μετά από μαραθώνιες απολογίες που διήρκησαν περίπου 12 ώρες, οι τέσσερις οπαδοί του Ολυμπιακού κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την φονική συμπλοκή με οπαδούς της ΑΕΚ στη Χαλκίδα, που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο Μάριο Ρουμπή.

Ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου (8/11) οι απολογίες των τεσσάρων οπαδών του Ολυμπιακού που εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο με οπαδούς της ΑΕΚ στη Χαλκίδα, το βράδυ της Δευτέρας (3/11), το οποίο είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο του 20χρονου Μάριου Ρουμπή από πολλαπλές μαχαιριές.

Οι τέσσερις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη εγκληματία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητικής βίας.

Σύμφωνα με το evia online, Ανακριτής και Εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκισή τους, με αποτέλεσμα οι κατηγορούμενοι να οδηγούνται στη φυλακή ως προσωρινά κρατούμενοι.

Στη φυλακή και οι τρεις από τους τέσσερεις οπαδοί της ΑΕΚ

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι τρεις από τους τέσσερις κατηγορούμενους κρίθηκαν προφυλακιστέοι και θα οδηγηθούν στη φυλακή.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για το θάνατο του 20χρονου

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι ο άτυχος 20χρονος δέχθηκε τουλάχιστον επτά μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα, καρδιά και πρόσωπο, τραύματα που αποδείχθηκαν θανάσιμα.

Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

Η αιματηρή επίθεση ξεκίνησε έπειτα από συνάντηση δύο ομάδων οπαδών, της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, που επέβαιναν σε δύο οχήματα. Η αρχική αντιπαράθεση στη Νέα Αρτάκη εξελίχθηκε σε καταδίωξη και κατέληξε στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ, όπου σημειώθηκε η άγρια συμπλοκή.

Εκεί, σύμφωνα με τις αρχές, ο Μάριος Ρουμπής δέχθηκε μαχαιριά από μέλος της αντίπαλης ομάδας. Οι φίλοι του προσπάθησαν να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όμως ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα.

Τα ευρήματα της αστυνομίας

Η Αστυνομία προχώρησε σε κατάσχεση των δύο οχημάτων που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή, ενώ σε παρακείμενο χωράφι εντοπίστηκε ένα στυλιάρι που πιθανόν χρησιμοποιήθηκε στο φονικό και πετάχτηκε στη συνέχεια.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η τοπική κοινωνία της Χαλκίδας παραμένει συγκλονισμένη από την απώλεια ενός ακόμη νέου ανθρώπου λόγω οπαδικής βίας.

