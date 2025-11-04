Νεκρός από μαχαίρι 23χρονος μετά από συμπλοκή νεαρών στη Χαλκίδα: Εξετάζονται και τα οπαδικά κίνητρα

Αιματηρό επεισόδιο με έναν νεκρό σημειώθηκε στη Χαλκίδα το βράδυ της Δευτέρας (3/11) με τις Αρχές να εξετάζουν ακόμα και τα οπαδικά κίνητρα.

Νεκρός από μαχαίρι έπεσε ένας 23χρονος το βράδυ της Δευτέρας (3/11) στη Χαλκίδα, μετά από συμπλοκή νεαρών κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν από τις 23:00, ομάδα ατόμων διαπληκτίστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες επί της οδού Ληλαντίων. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας 23χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε με αγροτικό ιδιωτικό όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, ωστόσο οι συνοδοί του το εγκατέλειψαν και εξαφανίστηκαν. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 23χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Και δεύτερο θύμα, εξετάζονται τα οπαδικά κίνητρα

Την ώρα που η αστυνομική επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη για το αιματηρό συμβάν λίγο αργότερα εντοπίστηκε ένας ακόμη άνδρας τραυματισμένος, σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου εκτυλίχθηκε το πρώτο περιστατικό.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, το δεύτερο άτομο, επίσης νεαρής ηλικίας, βρέθηκε αιμόφυρτο σε κεντρικό σημείο, κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας. Διεκομίσθη άμεσα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως, αλλά φέρεται να φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Η αστυνομία εκτιμά ότι το δεύτερο περιστατικό συνδέεται με τον θανάσιμο τραυματισμό του 23χρονου και διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προχωρήσει σε προσαγωγές ατόμων στην πλατεία Ελευθερίας. Οι αρχές εξετάζουν το επεισόδιο να έχει οπαδικό κίνητρο.

«Κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει απασχολήσει για αδικήματα της αθλητικής νομοθεσίας»

Μιλώντας για το περιστατικό η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ,ΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε στον ΣΚΑΪ ότι οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπάρχουν οπαδικά κίνητρα πίσω από την αιματηρή συμπλοκή στη Χαλκίδα, καθώς «κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για αδικήματα της αθλητικής νομοθεσίας».

Φαίνεται πως στη συμπλοκή συμμετείχαν 8 άτομα μετά την ενημέρωση των αστυνομικών, ανέφερε η κ. Δημογλίδου. Υπάρχουν 2 τραυματίες και ένας νεκρός, καθώς και 3 άτομα που έχουν συλληφθεί, όπως είπε. «Αναμένεται να συλληφθούν και οι 2 τραυματίες, επομένως οι συλλήψεις θα γίνουν συνολικά 5, ενώ λείπουν τουλάχιστον άλλα 2 άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα».

«Λαμβάνουν αυτήν τη στιγμή καταθέσεις οι αστυνομικοί, για να δουν ποιος τραυμάτισε θανάσιμα τον άτυχο νεαρό και πώς προέκυψαν κι οι άλλοι 2 τραυματίες, καθώς δεν βρέθηκε κανένα αιχμηρό αντικείμενο» υπογράμμισε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ