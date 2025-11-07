Χαλκίδα: Στη φυλακή οδηγούνται τρεις οπαδοί της ΑΕΚ για τη συμπλοκή που προκάλεσε τη δολοφονία του 20χρονου

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των τεσσάρων οπαδών της ΑΕΚ για τη φονική συμπλοκή με οπαδούς του Ολυμπιακού στη Χαλκίδα, που κόστισε τη ζωή στον 20χρονο Μάριο Ρουμπή.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (7/11), ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των τεσσάρων οπαδών της ΑΕΚ που κατηγορούνται για τη συμπλοκή στη Χαλκίδα τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, η οποία οδήγησε στον θάνατο του 20χρονου Μάριου Ρουμπή.

Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν περιλαμβάνουν την ανθρωποκτονία με δόλο, την επικίνδυνη σωματική βλάβη, τη συμπλοκή, την υπόθαλψη εγκληματία και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Στη φυλακή οδηγούνται τρεις από τους τέσσερεις οπαδοί της ΑΕΚ

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι τρεις από τους τέσσερις κατηγορούμενους κρίθηκαν προφυλακιστέοι και θα οδηγηθούν στη φυλακή, σύμφωνα με το Evia Online.

Οι τέσσερις οπαδοί του Ολυμπιακού που φέρονται επίσης να εμπλέκονται στην υπόθεση, θα απολογηθούν αύριο, Σάββατο (8/11).

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι ο άτυχος 20χρονος δέχθηκε τουλάχιστον επτά μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα, καρδιά και πρόσωπο, τραύματα που αποδείχθηκαν θανάσιμα.

Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

Η αιματηρή επίθεση ξεκίνησε έπειτα από συνάντηση δύο ομάδων οπαδών, της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, που επέβαιναν σε δύο οχήματα. Η αρχική αντιπαράθεση στη Νέα Αρτάκη εξελίχθηκε σε καταδίωξη και κατέληξε στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ, όπου σημειώθηκε η άγρια συμπλοκή.

Εκεί, σύμφωνα με τις αρχές, ο Μάριος Ρουμπής δέχθηκε μαχαιριά από μέλος της αντίπαλης ομάδας. Οι φίλοι του προσπάθησαν να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όμως ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα.

Τα ευρήματα της αστυνομίας

Η Αστυνομία προχώρησε σε κατάσχεση των δύο οχημάτων που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή, ενώ σε παρακείμενο χωράφι εντοπίστηκε ένα στυλιάρι που πιθανόν χρησιμοποιήθηκε στο φονικό και πετάχτηκε στη συνέχεια.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η τοπική κοινωνία της Χαλκίδας παραμένει συγκλονισμένη από την απώλεια ενός ακόμη νέου ανθρώπου λόγω οπαδικής βίας.

