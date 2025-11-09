Νοσοκόμος στη Γερμανία παραδέχτηκε ότι σκότωσε 10 ασθενείς επειδή είχε «πάρα πολλή δουλειά»: Γιατί μπορεί να βγει σε 15 χρόνια

Νοσηλευτής στην Γερμανία σκότωσε δέκα ασθενείς προκειμένου να μειώσει τον φόρτο εργασίας του.

Ένας νοσηλευτής στη Γερμανία, του οποίου το όνομα δεν αποκαλύφθηκε, καταδικάστηκε σε ισόβια φυλάκιση στις 5 Νοεμβρίου , αφού κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία και των 10 ηλικιωμένων ασθενών του μέσω θανατηφόρας ένεσης. Επίσης κρίθηκε ένοχος για απόπειρα δολοφονίας άλλων 27, όπως ανέφερε το CNN.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η εισαγγελία υποστήριξε ότι ο νοσηλευτής προσπάθησε να μειώσει τον φόρτο εργασίας του χορηγώντας στους κυρίως ηλικιωμένους ασθενείς του ένα «κοκτέιλ» παυσίπονων και ηρεμιστικών. Όλα αυτά συνέβησαν σε νοσοκομείο στην πόλη Άαχεν της Γερμανίας, σύμφωνα με το CNN.

Σε 15 χρόνια μπορεί να αποφυλακιστεί

Ωστόσο, παρότι του επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης, σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία μπορεί να αποφυλακιστεί μετά από 15 χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, λόγω της σοβαρότητας των εγκλημάτων του «είναι απίθανο να αφεθεί ελεύθερος», δήλωσε εκπρόσωπος του δικαστηρίου του Άαχεν, σύμφωνα με το TMZ.

Ο νοσηλευτής πάντως έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, παρότι θεωρείται πλέον ένας από τους πιο διαβόητους κατά συρροή δολοφόνους της σύγχρονης Γερμανίας. Ο δράστης φέρεται να διέπραξε τα εγκλήματα μεταξύ Δεκεμβρίου 2023 και Μαΐου 2024 στο νοσοκομείο. Ωστόσο, οι ανακριτές θεωρούν πιθανό να ευθύνεται και για άλλες ύποπτες περιπτώσεις στη διάρκεια της καριέρας του.

Χορηγούσε σε ασθενείς μεγάλες δόσεις μορφίνης και μιδαζολάμης

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο άνδρας εργαζόταν στο νοσοκομείο από το 2020, αφού είχε ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του ως επαγγελματίας νοσηλευτής το 2007. Οι εισαγγελείς είπαν στο δικαστήριο ότι ο άνδρας έδειχνε «εκνευρισμό» και έλλειψη ενσυναίσθησης απέναντι σε ασθενείς που χρειάζονταν περισσότερη φροντίδα, γεγονός που τον οδήγησε να «παίζει τον ρόλο του κυρίαρχου της ζωής και του θανάτου».

Όπως έγινε γνωστό, ο νοσηλευτής φέρεται να χορηγούσε σε ασθενείς μεγάλες δόσεις μορφίνης και μιδαζολάμης πριν συλληφθεί το 2024. Το δικαστήριο ανέφερε ότι τα εγκλήματα του άνδρα είχαν «ιδιαίτερη βαρύτητα ενοχής», κάτι που θα πρέπει να αποτρέψει οποιαδήποτε πρόωρη αποφυλάκισή του. Οι εισαγγελείς δήλωσαν στο AFP ότι θα πραγματοποιηθούν εκταφές για τον εντοπισμό πιθανών νέων θυμάτων, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα δίκη.

Ο χειρότερος κατά συρροή δολοφόνος

Ο χειρότερος κατά συρροή δολοφόνος στη Γερμανία των τελευταίων χρόνων ήταν επίσης νοσηλευτής. Ο 42χρονος Νιλς Χέγκελ, πρώην νοσοκόμος, καταδικάστηκε επίσης σε ισόβια κάθειρξη από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Όλντενμπουργκ, όταν διαπιστώθηκε ότι είχε δολοφονήσει 85 ασθενείς υπό τη φροντίδα του, σύμφωνα με ανακοίνωση του ίδιου δικαστηρίου. Ο δικαστής δήλωσε ότι οι πράξεις του Χέγκελ ήταν «ακατανόητες — αυτή είναι η λέξη που τις χαρακτηρίζει». Κατά την επιβολή της ποινής του, ζήτησε συγχώρεση.

