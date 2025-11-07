Ντοκουμέντο: Η στιγμή της δολοφονικής συμπλοκής στην Χαλκίδα με θύμα τον οπαδό της ΑΕΚ (vid)

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της συμπλοκής που στέρησε την ζωή στον 20χρονο φίλο της ΑΕΚ, Μάριο.

Βίντεο ντοκουμέντο από την δολοφονική συμπλοκή στην Χαλκίδα που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του, ένας 20χρονος οπαδός της ΑΕΚ, έφερε στην δημοσιότητα το site eviathema.gr.

Σε αυτό, όπως μπορείτε να δείτε, καταγράφεται η στιγμή που τα δύο αυτοκίνητα έρχονται μούρη με μούρη. Αμέσως από αυτά κατεβαίνουν οι επιβάτες τους και ακολουθεί συμπλοκή στο πίσω μέρος.

Μάλιστα άλλα αυτοκίνητα που περνάνε από το σημείο βλέπουν την συμπλοκή, αλλά δεν επεμβαίνουν, τρομοκρατημένοι από την βιαιότητα που επικρατούσε.

Σήμερα η κηδεία του Μάριου

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στις 2:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Χαλκίδα, ενώ η σορός του Μάριου θα βρίσκεται στον ναό από τη 1:00 μ.μ., ώστε όσοι επιθυμούν να του πουν το τελευταίο «αντίο».

Μέσα στον ανείπωτο πόνο τους, οι γονείς του Μάριου έχουν ζητήσει από όσους παραστούν στην κηδεία να φορέσουν λευκά ρούχα, ως σύμβολο αγνότητας και φωτός — μια πράξη που θα εκφράσει αγάπη, ελπίδα και σεβασμό στη μνήμη του παιδιού τους.

Φίλοι της ΑΕΚ από την Αθήνα έδωσε δώσει ραντεβού στη Νέα Φιλαδέλφεια, προκειμένου στις 12:00 να αναχωρήσουν με πούλμαν για την Χαλκίδα.