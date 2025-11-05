Με μάσκες και κατεβασμένα κεφάλια οι συλληφθέντες για την δολοφονία του 20χρονου οπαδού της ΑΕΚ (vid)

Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (5/11) οι συλληφθέντες για την δολοφονία του 20χρονου Μάριου στο οπαδικό επεισόδιο της Χαλκίδας.

Λίγο μετά τις 9 το πρωί της Δευτέρας (5/11) οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, οι συλληφθέντες (οπαδοί του Ολυμπιακού) που εμπλέκονται στο οπαδικό επεισόδιο από το οποίο επήλθε ο θανάσιμος τραυματισμός του 20χρονου οπαδού της ΑΕΚ με μαχαίρι.

Οι πρώτοι συλληφθέντες όπως φαίνεται από το παρακάτω βίντεο μεταφέρθηκαν από τους άνδρες της αστυνομίας με χειροπέδες, έχοντας κατεβασμένα τα κεφάλια, ενώ φορούσαν κουκούλες προκειμένου να μην φαίνονται τα χαρακτηριστικά τους.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας προχώρησαν στη σύλληψη επτά ατόμων που συμμετείχαν σε συμπλοκή, με οπαδικό κίνητρο, που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (3-11), σε περιοχή της Χαλκίδας και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου Μάριου.

Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ, στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη ένα ακόμη άτομο, το οποίο μετά τη συμπλοκή μετέβη στο σημείο και με ενέργειές του αλλοίωσε στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

