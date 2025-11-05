Οι κατηγορίες για τους εμπλεκόμενους στην δολοφονία του οπαδού της ΑΕΚ: Το προφίλ των νεαρών

Ολοκληρώθηκε η απολογία των οπαδών του Ολυμπιακού που εμπλέκονται στη δολοφονία του 20χρονου Μάριου στο αιματηρό επεισόδιο της Χαλκίδας.

Η απολογία των συλληφθέντων οπαδών του Ολυμπιακού που εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο της Χαλκίδας όπου έχασε τη ζωή του ο 20χρονος οπαδός της ΑΕΚ, ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (5/11). Νωρίτερα είχαν απολογηθεί οι οπαδοί της ΑΕΚ που συμμετείχαν στο επεισόδιο.

Σε βάρος των συλληφθέντων οπαδών σχηματίστηκε δικογραφία για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, απόπειρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη εγκληματία και για το άρθρο που αφορά στον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό και άλλες διατάξεις.

Το προφίλ των συλληφθέντων οπαδών της ΑΕΚ

Στο οπαδικό επεισόδιο συμμετείχαν τρεις νεαροί φίλοι της ΑΕΚ, ηλικίας 19,22 και 23 ετών που βρίσκονταν μαζί με τον 20χρονο Μάριο, ο οποίος δέχθηκε το δολοφονικό χτύπημα με μαχαίρι. Και οι τέσσερις δεν είχαν απασχολήσει ποτέ τις αρχές.

Το αυτοκίνητο με το οποίο μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας ο 20χρονος, ανηκε στον 23χρονο. Τραύματα έφερε και ο 22χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε από τους Αστυνομικούς της Δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χαλκίδας επίσης στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, από όπου έλαβε εξιτήριο αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Το προφίλ των συλληφθέντων οπαδών του Ολυμπιακού

Οι υπόλοιποι πέντε συλληφθέντες (από τους 8 συνολικά), ηλικίας 19,20,21,16 και 30 ετών είναι οπαδοί του Ολυμπιακού. Οι τέσσερις από αυτούς επέβαιναν στο μαύρο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του 20χρονου. Το όχημα βρέθηκε παρκαρισμένο σε πλατεία κοντά στην οδό Λιλαντίων και μέσα σε αυτό βρισκόταν τραυματισμένος ο 20χρονος συλληφθείς ιδιοκτήτης, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Ο 30χρονος που συνελήφθη δεν εμπλέκεται στο επεισόδιο, όμως κατηγορείται ότι αφού τελείωσε, πήγε στο σημείο και προσπάθησε να εξαφανίσει πειστήρια-πολεμοφόδια και να αλλοιώσει τον χώρο της δολοφονίας. Ανάμεσα στους συλληφθέντες οπαδούς την εν λόγω ομάδας είναι ακόμα ένα άτομο που επίσης προσπάθησε να αλλοιώσει τον τόπο του εγκλήματος, για τον οποίο αρχικά υπήρχε η πληροφορία ότι διέφυγε όμως στα πλαίσια της προανάκρισης ταυτοποιήθηκε ότι πρόκειται για άτομο του οποίο είχε ήδη συλληφθεί.

Από τους συλληφθέντες ο 19χρονος είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις Αρχές, καθώς συμμετείχε στην ομάδα επιθέσεων εναντίον των ΜΑΤ στα επεισόδιο του Ρέντη, με αποτέλεσμα τον θάνατο του Γιώργου Λυγγερίδη.

