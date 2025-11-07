Σπαρακτική ανάρτηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για τη δολοφονία του 20χρονου στη Χαλκίδα: «Αγαπήστε την μπάλα, αλλά όχι αυτό»

Με συγκίνηση αποχαιρέτησε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, τον 20χρονο Μάριο Ρουμπή, το θύμα της φονικής οπαδικής συμπλοκής στη Χαλκίδα, μέσα από μια σπαρακτική ανάρτηση.

Με λόγια γεμάτα πόνο και απογοήτευση, ο Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ανάρτησε στο Facebook ένα μήνυμα για τον άδικο χαμό του 20χρονου Μάριου, ο οποίος έπεσε θύμα οπαδικής βίας στη Χαλκίδα.

Η κηδεία του νεαρού πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, το πρωί της Παρασκευής (7/11) με πλήθος κόσμου να σπεύδει στον ναό για να αποχαιρετήσει τον Μάριο και να εκφράσει την αμέριστη συμπαράστασή του στην οικογένειά του.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η οικογένεια του 20χρονου είχε ζητήσει από τους παρευρισκόμενους να φορούν λευκά ρούχα, ως ένδειξη τιμής, αγάπης και φωτός για τον νέο που έφυγε τόσο νωρίς.

Η ανάρτηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανού

«Μια κραυγή…

Μόλις επέστρεψα από την εξόδιο του αδικοχαμένου εικοσάχρονου Μάριου…

Μπορούμε να πούμε πολλές σκέψεις. Για την απόδοση ευθυνών, για τις πολιτικές πρόληψης της οπαδικής βίας, για τα μηνύματα στα σχολεία και στο σπίτι… Και είναι όλα σωστά, όλα απαραίτητα…

Αλλά αυτή τη στιγμή και συγχωρήστε με, γράφω με φόρτιση, μου βγαίνει μόνο μια κραυγή…

Μην το κάνετε αυτό, ρε γαμώτο, πραγματικά μη…

Αγαπήστε την μπάλα, αγαπήστε την ομάδα σας, αγαπήστε ακόμη και τον σύνδεσμό σας… Χαρείτε, στεναχωρηθείτε, φωνάξτε, κλάψτε… Ζήστε το με πάθος… Αλλά όχι αυτό, ρε παιδιά…

Μην αφήσετε, μην αφήσουμε όλοι, να χαθεί άλλος νέος άνθρωπος από τα οπαδιλίκια… Μη μαυρίσει άλλο σπίτι από ένα τόσο ανούσιο μίσος…

Μάριε αντίο… Έφυγες πολύ νωρίς, έφυγες πολύ άσχημα… Ο Θεός να δώσει κουράγιο στην οικογένειά σου…».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ