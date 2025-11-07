«Η Σκάλα του Παραδείσου»: Τα 900 σκαλοπάτια που σε οδηγούν στο... όνειρο!

Μια διαδρομή σκαλισμένη μέσα στο βουνό, με θέα που κόβει την ανάσα προς τη λίμνη Κόμο, έχει γίνει το νέο viral spot για τους λάτρεις της φύσης και των εντυπωσιακών φωτογραφιών.

Η Scala del Paradiso, γνωστή και ως «Σκάλα του Παραδείσου», είναι ένα από τα πιο μαγευτικά μονοπάτια της Ιταλίας. Βρίσκεται στην περιοχή της Λομβαρδίας, στο δυτικό τμήμα της λίμνης Κόμο, μέσα στο πάρκο Spina Verde. Η διαδρομή περιλαμβάνει 900 σκαλοπάτια λαξευμένα στο βράχο και διασχίζει δάση, πηγές και αρχαία ερείπια.

Αν και έχει μήκος μόλις 5 χιλιόμετρα, η ανηφόρα των 350 μέτρων την καθιστά απαιτητική, αλλά όχι απαγορευτική. Πολλοί πεζοπόροι επιμένουν πως ακόμα και οικογένειες με παιδιά μπορούν να τη διανύσουν, αρκεί να έχουν καλή φυσική κατάσταση.

Ιστορία και φύση σε ένα μονοπάτι

Η διαδρομή δεν προσφέρει μόνο φυσικά κάλλη, αλλά και ιστορικό ενδιαφέρον. Οι επισκέπτες περνούν δίπλα από τα ερείπια της αρχαίας ρωμαϊκής πόλης του Κόμο και φτάνουν ως το μεσαιωνικό Κάστρο του Μπαραντέλο, το οποίο δεσπόζει στη μέση της κοιλάδας. Από εκεί, η θέα προς τις κορυφές του Sasso, του Monte Croce και του Caprino είναι συγκλονιστική.

Παρότι το φθινόπωρο δεν θεωρείται ιδανική εποχή για ορεινή πεζοπορία, η Scala del Paradiso γνωρίζει φέτος πρωτοφανή δημοφιλία. Οι επισκέπτες μαγεύονται από τα ζεστά χρώματα του φθινοπωρινού τοπίου, την ησυχία και τις ήπιες θερμοκρασίες που επιτρέπουν πιο χαλαρό περπάτημα χωρίς τα πλήθη του καλοκαιριού.

Όπως αναφέρουν ταξιδιώτες, το καλύτερο σημείο εκκίνησης είναι από το κέντρο του Κόμο, από όπου το μονοπάτι είναι καθαρά σηματοδοτημένο και εύκολα προσβάσιμο.

