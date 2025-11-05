Ξέσπασμα κατά των κατηγορουμένων για την δολοφονία του οπαδού της ΑΕΚ: «Δολοφόνοι, φονιάδες, άνανδροι» (vid)
Το μεσημέρι της Τετάρτης (5/11) έφτασαν συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, οι οπαδοί του Ολυμπιακού που συνελήφθησαν για το οπαδικό επεισόδιο στη Χαλκίδα που επέφερε τον θανάσιμο τραυματισμό 20χρονου Μάριου, οπαδού της ΑΕΚ.
Έξω από τα δικαστήρια ήταν ένας φίλος του Μάριου, ο οποίος μόλις είδε τους αστυνομικούς να μεταφέρουν τους οπαδούς του Ολυμπιακού ξέσπασε και άρχισε να φωνάζει: «Δολοφόνοι, αλήτες, άνανδροι. Τον φίλο μου... άνανδροι, φονιάδες».
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας (3/11). Δύο ομάδες νεαρών —συνολικά περίπου οκτώ άτομα— συναντήθηκαν αρχικά στη Νέα Αρτάκη και ακολούθησε καταδίωξη μέχρι την οδό Ληλαντίων στη Χαλκίδα, όπου και έγινε η φονική συμπλοκή.
Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, ο 20χρονος δέχθηκε χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο. Οι συνοδοί του τον μετέφεραν με ιδιωτικό όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου τον εγκατέλειψαν στην είσοδο. Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, ο νεαρός κατέληξε λίγα λεπτά αργότερα.
Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα σε έναν αριθμό συλλήψεων, φτάνοντας συνολικά στα οκτώ εμπλεκόμενα άτομα.
