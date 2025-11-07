Νέο Δελχί vs Βιέννη: Βίντεο δείχνει τη σοκαριστική διαφορά ατμοσφαιρικής ρύπανσης των δύο πόλεων

Το πιο εντυπωσιακό βίντεο που θα δεις να κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες. Συγκρίνει την καθαρότητα του αέρα στο Νέο Δελχί και στη Βιέννη, αποκαλύπτοντας το τεράστιο περιβαλλοντικό χάσμα των δύο πόλεων.

Το Νέο Δελχί αντιμετωπίζει για ακόμη μία χρονιά σοβαρά προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με πυκνό νέφος και επικίνδυνα επίπεδα AQI (Air Quality Index).

Χρήστης του διαδικτύου, δημοσίευσε ένα βίντεο που συγκρίνει το Νέο Δελχί με τη Βιέννη, το οποίο μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 4 εκατομμύρια προβολές. Στο βίντεο φαίνεται με εντυπωσιακό και ταυτόχρονα σοκαριστικό τρόπο η διαφορά στην ορατότητα και στην καθαρότητα του αέρα ανάμεσα στις δύο πόλεις.

Βιέννη: Πόλη-πρότυπο με καθαρό αέρα και... ζωή

Η Βιέννη είναι διεθνώς γνωστή για την υψηλή ποιότητα του αέρα της, αποτέλεσμα αυστηρών περιβαλλοντικών πολιτικών, χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και χαμηλών εκπομπών ρύπων.

Η εικόνα από τη βιεννέζικη πρωτεύουσα δείχνει καθαρό ουρανό και απεριόριστη ορατότητα, σε πλήρη αντίθεση με τη σκηνή από την ινδική μεγαλούπολη.

Νέο Δελχί: Το διαχρονικό πρόβλημα της ρύπανσης, το απόλυτο «κίτρινο» χάος

Αντίθετα, το Νέο Δελχί παλεύει κάθε χρόνο με εκτοξευμένα επίπεδα ρύπανσης, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, όταν οι καιρικές συνθήκες εγκλωβίζουν τα αιωρούμενα σωματίδια κοντά στο έδαφος.

Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν χαμηλή ορατότητα, αναπνευστικά προβλήματα και επικίνδυνα επίπεδα αιθαλομίχλης.

«Κανείς δεν φταίει εκτός από εμάς τους ίδιους»: Ο κόσμος αντιδράει

Το βίντεο προκάλεσε έντονες συζητήσεις στα social media. Πολλοί σχολίασαν με αυτοκριτική διάθεση: «Κανείς δεν φταίει εκτός από εμάς τους ίδιους». Άλλοι, ωστόσο, επέκριναν τη σύγκριση, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πόλεις έχουν εντελώς διαφορετικές συνθήκες, υποδομές και κλίμα.

