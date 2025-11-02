Άγριο κράξιμο στη Βόρεια Μακεδονία: Η Σέρβα Ceca ύψωσε βουλγαρική σημαία και προκάλεσε οργή στο κοινό

Η διάσημη Σέρβα τραγουδίστρια, Ceca, προκάλεσε αντιδράσεις στη Βόρεια Μακεδονία, όταν επέδειξε βουλγαρική σημαία στη σκηνή. Οι θαυμαστές μίλησαν για πρόκληση, ενώ τα ΜΜΕ έκαναν λόγο για σκάνδαλο.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η διάσημη Σέρβα τραγουδίστρια, Ceca (Σεβερλίνα Ράζνατοβιτς), κατά τη διάρκεια συναυλίας της στη Βόρεια Μακεδονία, όταν ύψωσε βουλγαρική σημαία μπροστά στο κοινό.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε άμεση δυσφορία και αποδοκιμασίες από μέρος των θεατών, ενώ αρκετοί χαρακτήρισαν την ενέργεια «σκόπιμη πρόκληση».

Οργή στα κοινωνικά δίκτυα και στα MME

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, η χειρονομία θεωρήθηκε προσβλητική λόγω των ιστορικών και πολιτικών εντάσεων στην περιοχή. Πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατηγόρησαν τη Ceca για εθνικιστική συμπεριφορά, ενώ ορισμένοι ζήτησαν ακύρωση μελλοντικών εμφανίσεών της στη χώρα.

Η τραγουδίστρια, γνωστή για τις εθνικιστικές της τοποθετήσεις και τη στενή σχέση που είχε στο παρελθόν με τον Σέρβο πολέμαρχο, Ζέλικο Ράζνατοβιτς (Αρκάν), δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε δημόσια δήλωση για το περιστατικό.

Τα ΜΜΕ μιλούν για «σκάνδαλο»

Πολλά Μέσα της Βόρειας Μακεδονίας χαρακτήρισαν το γεγονός σκάνδαλο, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες κινήσεις τροφοδοτούν τις πολιτικές εντάσεις στην περιοχή.

Παρά τις αντιδράσεις, το βίντεο της επίμαχης στιγμής κάνει ήδη τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, προκαλώντας έντονες συζητήσεις στα Βαλκάνια.

