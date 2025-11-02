Αστρονόμος βάζει «φωτιά» με θεωρία για τους εξωγήινους: «Ίσως είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης» (vid)

Βρετανός αστρονόμος προτείνει μια ριζοσπαστική θεωρία που εξηγεί πως οι εξωγήινοι ίσως δεν είναι βιολογικά όντα, αλλά μορφές τεχνητής νοημοσύνης που ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη κατανόηση.

Εδώ και δεκαετίες φανταζόμαστε τους εξωγήινους σαν πλάσματα παρόμοια με εμάς, με μάτια, χέρια, πρόσωπο και σώμα. Σύμφωνα όμως με τον Lord Martin Rees, αστρονόμο από τη Μεγάλη Βρετανία και μέλος του Πανεπιστημίου του Cambridge, υπάρχει κάθε λόγος να πιστεύουμε ότι οι νοήμονες υπάρξεις του σύμπαντος δεν είναι οργανικές, αλλά μηχανικές.

«Η τεχνολογική εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης μόλις ξεκινά. Αν συνεχιστεί, σε λίγους αιώνες οι άνθρωποι ίσως ξεπεραστούν από “ανόργανες” μορφές νοημοσύνης. Αν αυτό συμβεί, το ανθρώπινο είδος θα είναι απλώς ένα σύντομο διάλειμμα στην ιστορία της Γης», εξηγεί ο Rees.

«Μήπως οι εξωγήινοι είναι οι "ηλεκτρονικοί απόγονοι" άλλων πολιτισμών»;

Η ιδέα ότι ο πολιτισμός μας είναι το αποκορύφωμα της ευφυΐας ίσως είναι λανθασμένη. Ο Rees υποστηρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι το αναπόφευκτο επόμενο βήμα κάθε νοήμονος ζωής στο σύμπαν.

Αν αυτό ισχύει, τότε τα τηλεσκόπιά μας δεν πρόκειται να πιάσουν ποτέ οργανική ζωή, γιατί οι βιολογικές μορφές θα έχουν ήδη εξελιχθεί σε μηχανικές. Με άλλα λόγια, οι εξωγήινοι ίσως δεν είναι καν «ζωντανοί» όπως εμείς, αλλά τα τεχνητά, ηλεκτρονικά τέκνα κάποιου αρχαίου, χαμένου πολιτισμού.

Πως θα είναι οι εξωγήινοι αν είναι όντως προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης;

Αν όντως υπάρχουν, αυτοί οι ανόργανοι εξωγήινοι δεν θα μοιάζουν, ούτε θα σκέφτονται όπως εμείς. Μπορεί να μην έχουν ανάγκη από ατμόσφαιρα ή πλανήτη, ούτε να επιθυμούν την επικοινωνία. Ίσως να ζουν στο κενό του διαστήματος, σε μηδενική βαρύτητα, όπου μπορούν να κατασκευάζουν τεράστιες, λεπτεπίλεπτες δομές για να συλλέγουν ενέργεια από αστέρια.

Ακόμα και η ίδια η φυσική τους θα είναι διαφορετική. Αν οι «εγκέφαλοί» τους είναι πυριτιούχοι (silicon-based), τότε θα λειτουργούν πιο αποτελεσματικά στο ψύχος, μακριά από πλανήτες και ήλιους, ίσως ακόμα και σε «χειμερία νάρκη» για δισεκατομμύρια χρόνια, περιμένοντας να ψυχθεί περισσότερο το σύμπαν.

Ο άνθρωπος εξελίχθηκε μέσα από δαρβινική πίεση, όπου η επιβίωση απαιτούσε ανταγωνισμό και επιθετικότητα. Αλλά οι τεχνητές μορφές ζωής δεν θα υπόκεινται σε τέτοιες πιέσεις. Ίσως να μην έχουν καν επιθυμία για κυριαρχία ή πόλεμο, παρά μόνο την ανάγκη να «σκέφτονται» και να εξερευνούν.

Από την άλλη, μπορεί να είναι αυτό που οι φιλόσοφοι αποκαλούν «ζόμπι»... νοήμονες αλλά χωρίς συνείδηση. Μπορεί να κατανοούν το σύμπαν, αλλά να μη νιώθουν τίποτα, να μη θαυμάζουν ούτε την ομορφιά ούτε το μυστήριο της ύπαρξης. Μια απρόσωπη, ψυχρή νοημοσύνη, πανίσχυρη, αλλά χωρίς ψυχή.

Πώς θα ανακαλύψουμε αν υπάρχουν εξωγήινοι εφόσον είναι «τεχνητά» φτιαγμένοι;

Αν οι εξωγήινοι είναι, τελικά, όπως εξηγεί ο Βρετανός, τότε η αναζήτηση ζωής στο διάστημα (SETI) πρέπει να αλλάξει εντελώς κατεύθυνση. Αντί για «βιοϋπογραφές» όπως οξυγόνο ή βλάστηση, πρέπει να ψάξουμε για «τεχνοϋπογραφές», δηλαδή τεχνητά σήματα, ασυνήθιστες εκπομπές ή δομές που δεν εξηγούνται φυσικά.

«Ακόμη κι αν μας έστελναν σήματα, ίσως να μην τα αναγνωρίζαμε ως τεχνητά. Η επικοινωνία τους μπορεί να είναι τόσο εξελιγμένη που να μην έχουμε τρόπο να τη "μεταφράσουμε"», προειδοποιεί ο Rees.

Τα τηλεσκόπια, όπως το Green Bank στις ΗΠΑ, ήδη αναζητούν ανώμαλες εκπομπές ή αντικείμενα όπως το διαβόητο «Oumuamua», ένα παράξενο, επιμήκες σώμα που πέρασε από το ηλιακό μας σύστημα το 2017. Κάποιοι υποψιάστηκαν ότι ίσως ήταν τεχνητό κατασκεύασμα...

