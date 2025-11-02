Άγρια επίθεση ροτβάιλερ στην Καλαμάτα: Υπό ποιες συνθήκες μπορεί ένας σκύλος να επιτεθεί στον κηδεμόνα του (vid)

Μετά την άγρια επίθεση ροτβάιλερ που σημειώθηκε προχθές στην Καλαμάτα, εκπαιδευτής εξηγεί τι μπορεί να προκαλέσει έναν σκύλο ώστε να στραφεί κατά του κηδεμόνα του.

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση της άγριας επίθεσης ρότβαιλερ στον 76χρονο ιδιοκτήτη του στην Καλαμάτα, την προηγούμενη Παρασκευή (31/10). Ο ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ.

Το σκυλί θανατώθηκε από αστυνομικό που είχε καταφθάσει στο σημείο, έπειτα από ικεσίες του ανήμπορου αφεντικού του. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτη πληροφορία που μεταδόθηκε στο «Action Weekend», το ρότβαιλερ δέχθηκε χτύπημα με αλυσίδα, επειδή αρνιόταν τη θεραπεία για ένα δερματικό θέμα που είχε στα αυτιά του.

Ποιες ενέργειες μπορούν να εξοργίσουν το σκύλο και να επιτεθεί στον κηδεμόνα του

Καλεσμένος στην εκπομπή του Action 24 ήταν ο εκπαιδευτής σκύλων και Αντιπρόεδρος του ΠΑΣΕΚ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ), Ηλίας Κανέλλος, ο οποίος εξήγησε υπό ποιες συνθήκες μπορεί ο τετράποδος φίλος να επιτεθεί στον κηδεμόνα του.

«Αυτό είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Οι σκύλοι αυτής της ράτσας δεν αντιδρούν έτσι. Ο άνθρωπος αυτός προσπάθησε να του βάλει σπρέι, το ροτβάιλερ, ουσιαστικά του είπε "δεν θέλω", το είδε σαν απειλή κι ο ηλικιωμένος υπερεκτίμησε τις ικανότητές του. Συσσωρεύει κακή ενέργεια, δεν τον δαγκώνει κατευθείαν», ανέφερε.

Όπως εξήγησε ο κ. Κανέλλος: «Τα σκυλιά είναι επικίνδυνα και φοβικά απ' το dna τους, γεννήθηκαν έτσι. Δεν τα έκαναν οι ενέργειες άγρια. Ο σκύλος δεν εκδικείται, βγάζει ένστικτα».

