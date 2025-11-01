Ο Ευτύχης Μπλέτσας αποκάλυψε ότι έχει ταξιδέψει σε 115 χώρες: Ποιά είναι η αγαπημένη του (vid)

Την αγαπημένη του από τις 115 χώρες και βάλε που έχει επισκεφτεί αποκάλυψε ο Ευτύχης Μπλέτσας.

Στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ βρέθηκε καλεσμένος ο Ευτύχης Μπλέτσας, ο οποίος μίλησε μεταξύ άλλων για την πορεία του στην τηλεόραση, καθώς και για τα ταξίδια του.

Ο παρουσιαστής κάνει τη δική του ιδιαίτερη και διαφορετική ταξιδιωτική εκπομπή στην οποία συχνά τον συνοδεύει η σύζυγός του και συντελεστής της εκπομπής Ηλέκτρα Αστέρη και σε αρκετές περιπτώσεις τα παιδιά τους.

Έχοντας γυρίσει πραγματικά όλο τον κόσμο με το «Happy Traveller» που φέτος μπαίνει στον 11ο χρόνο και μετρά ήδη 400 εκπομπές, ο Φάνης Λαμπρόπουλος ρώτησε τον Ευτύχη Μπλέτσα ποια χώρα από τις 115 που έχει επισκεφθεί είναι η αγαπημένη του.

«Η Ισλανδία», απάντησε αμέσως ο Ευτύχης Μπλέτσας εξηγώντας πως πλέον βρίσκονται στη φάση να αρχίσουν να επισκέπτονται ξανά χώρες στις οποίες έχουν πάει για να τις δουν και οι δύο μικρές τους κόρες. «Στην Ισλανδία είχαμε πάει το 2018 και έχουμε πει με την Ηλέκτρα ότι θα ξαναπάμε. Θα πάμε με τις κόρες, να πάρουμε τροχόσπιτο, να κάνουμε τον γύρο, 10-15 μέρες», είπε, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στους λόγους που διαλέγει την Ισλανδία.

