Απρόκλητη αστυνομική βία στα Εξάρχεια: ΜΑΤ πέταξαν και χτύπησαν νεαρό με τεχνητό μέλος σε καφετέρια (vid)

Δυνάμεις των ΜΑΤ μετά από πορεία στο κέντρο της Αθήνας, επιτέθηκαν σε κόσμο σε καφετέριες ανάμεσα στους οποίους και σε ένα άτομο ΑμεΑ, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο.

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (31/10) στο κέντρο της Αθήνας μετά το τέλος συγκέντρωσης που πραγματοποίησαν διάφορες συλλογικότητες για την συμπλήρωση ενός έτους από τον θανάσιμο τραυματισμό του Κυριάκου Ξυμητήρη, την ώρα που συναρμολογούσε βόμβα σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Κατά την διάρκεια της πορείας, οι δυνάμεις της αστυνομίας έκαναν χρήση χημικών και κρότου λάμψης με αποτέλεσμα να διαλυθεί η πορεία στα γύρω στενά. Μάλιστα, οι άνδρες των ΜΑΤ δεν δίστασαν για άλλη μια φορά να μπουν σε καφετέριες των Εξαρχείων, να τα κάνουν γυαλιά καρφιά και να ασκήσουν βία σε θαμώνες τους.

Η επίθεση με γροθιές σε κοπέλες και αγόρια που κάθονταν και τους κοίταγαν και διαμαρτυρήθηκαν για τους τσαμπουκάδες σε ότι κινούταν.#antireport #Athens pic.twitter.com/jwUpqP4jzw — μπερναμπέο (@bernabeo2022) October 31, 2025

Σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφορούν οι άνδρες των ΜΑΤ έχουν ασκήσει βία σε έναν νεαρό με τεχνητό μέλος που καθόταν σε καφετέρια. Ο νεαρός φαίνεται τρομοκρατημένος να κρατάει το κεφάλι του προσπαθώντας να προφυλαχθεί, την ώρα που μια κοπέλα ακούγεται δίπλα να ουρλιάζει: «Τι κάνετε ρε, τι κάνετε;».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ