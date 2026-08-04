Νίνο σε Ηλία Ψινάκη: «Θα το πω κι αν θες βαλ’ το, μέχρι και ο Ρέμος λέει τις δικές μου ιστορίες»
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Ο Νίνο στο «Γηροκομείο» θυμάται ακραίες ιστορίες με επιχειρηματίες και τη συγκατοίκηση 3 μηνών με τον Ψινάκη και τη Ρούλα Κορομηλά.
Στο «Γηροκομείο» με οικοδεσπότη τον Ηλία Ψινάκη βρέθηκε ο Νίνο. Στην εκπομπή μοιράστηκαν κοινές τους εμπειρίες από την περίοδο που σχεδόν «συγκατοίκησαν» για 3 ολόκληρους μήνες, παρέα με τη Ρούλα Κορομηλά και άλλους διάσημους celebrities.
Μεταξύ άλλων, ο Νίνο αποκάλυψε άγνωστα περιστατικά με επιχειρηματίες της νύχτας και άλλους celebrities της εποχής, που έζησε τα τελευταία 23 χρόνια της καριέρας του.
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