Λύθηκε το μυστήριο των «κανονιών της Σενέκα»: Οι εκρήξεις που ακούγονταν επί αιώνες στη Νέα Υόρκη είχαν φυσική εξήγηση (vid)

Για αιώνες, τα μυστηριώδη «κανόνια της Σενέκα» προκαλούσαν δέος και φόβο στη Νέα Υόρκη. Τώρα, επιστήμονες αποκάλυψαν τι πραγματικά κρύβεται πίσω από τους εκρηκτικούς ήχους της λίμνης.

Από τον 17ο αιώνα, κάτοικοι γύρω από τη λίμνη Σενέκα στη Νέα Υόρκη ανέφεραν δυνατούς εκρηκτικούς ήχους που έμοιαζαν με κανόνια ή κεραυνούς, χωρίς να υπάρχει καταιγίδα ή άλλη φανερή αιτία.

Οι Ιθαγενείς Σενέκα πίστευαν ότι οι ήχοι ήταν η φωνή ενός θεού οργισμένου με τους πολεμιστές που βεβήλωσαν ιερά εδάφη. Αργότερα, οι πρώτοι άποικοι θεώρησαν πως πρόκειται για πνεύματα στρατιωτών από τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, που χτυπούσαν τύμπανα κάτω από τη γη. Το φαινόμενο έγινε γνωστό ως «Seneca Guns» ή «Drums of Seneca», και επί αιώνες παρέμενε ανεξήγητο.

Η θεωρία του 1934 που αποδείχθηκε εν τέλει σωστή

Το 1934, ο Γερμανός γεωλόγος Χέρμαν Φέρτσαϊλντ πρότεινε για εξήγηση, την υπόθεση των υπόγειων εκρήξεων αερίου, δηλαδή ότι μεθάνιο παγιδευμένο κάτω από τον πυθμένα της λίμνης εκρήγνυται όταν η πίεση φτάσει σε κρίσιμο σημείο, δημιουργώντας σοκ κύματα που ακούγονται σαν κανονιοβολισμοί.

Η ιδέα ήταν τολμηρή αλλά αδύνατο να αποδειχθεί εκείνη την εποχή. Οι μετρήσεις ήταν περιορισμένες και οι εκρήξεις τόσο τυχαίες που καμία έρευνα δεν μπορούσε να τις πιάσει τη στιγμή που συνέβαιναν.

Οι κρατήρες του πυθμένα της λίμνης Σενέκα αποκάλυψαν την αλήθεια

Η ανατροπή ήρθε δεκαετίες αργότερα, όταν μεταξύ 2018 και 2024 μια ερευνητική αποστολή χαρτογράφησε με υψηλή ανάλυση τον βυθό της λίμνης Σενέκα. Ο αρχικός σκοπός ήταν η καταγραφή ναυαγίων του 19ου αιώνα, αλλά οι επιστήμονες εντόπισαν πάνω από 140 τεράστιες κοιλότητες, γνωστές και ως pockmarks, διαμέτρου δεκάδων έως εκατοντάδων μέτρων.

Οι παράξενες αυτές καταβυθίσεις φάνηκαν συνδεδεμένες με το μυστήριο των ήχων, και η υποψία επιβεβαιώθηκε το 2025. Η κοινή ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Πολιτείας της Νέας Υόρκης (SUNY) και το Cornell University συνέλεξε δείγματα νερού και ιζήματος από τον πυθμένα. Η ανάλυση αποκάλυψε υψηλές συγκεντρώσεις μεθανίου, επιβεβαιώνοντας τελικά τη θεωρία του Φέρτσαϊλντ.

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, το αέριο συσσωρεύεται υπόγεια για μεγάλο χρονικό διάστημα και όταν η πίεση ξεπεράσει το όριο, διαφεύγει απότομα προς την επιφάνεια. Οι γιγάντιες φυσαλίδες που αναδύονται εκρήγνυνται, προκαλώντας δυνατούς κρότους που ακούγονται για χιλιόμετρα γύρω από τη λίμνη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ