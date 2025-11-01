Πώς ταξιδεύουν τα ναρκωτικά από τη Λατινική Αμερική στις ΗΠΑ: Αυτές είναι οι πιο συνηθισμένες διαδρομές

Η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον σκαφών και πληρωμάτων που διακινούν ναρκωτικά από τη Λατινική Αμερική προς τις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει την εφαρμογή μέτρων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Οι πιο πρόσφατες ενέργειές της περιλαμβάνουν επιθέσεις εναντίον σκαφών και πληρωμάτων που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών.

Ωστόσο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει κοινοποιήσει πολλές πληροφορίες σχετικά με το πώς καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται πράγματι για «ναρκοπλοία» ή ότι τα πληρώματα είναι διακινητές.

Επιθέσεις κοντά στη Βενεζουέλα

Οι επιθέσεις έχουν πραγματοποιηθεί στην Καραϊβική, κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας, καθώς και στον Ειρηνικό Ωκεανό. Στις 29 Οκτωβρίου, το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε επίθεση εναντίον τεσσάρων σκαφών που μετέφεραν ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό, με αποτέλεσμα 14 νεκρούς και έναν επιζώντα.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών μας γνώριζαν για τα τέσσερα σκάφη, τα οποία κινούνταν σε γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών και μετέφεραν ναρκωτικές ουσίες», δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ. «Αυτοί οι ναρκοτρομοκράτες έχουν σκοτώσει περισσότερους Αμερικανούς απ’ ό,τι η Αλ Κάιντα, και θα τύχουν της ίδιας μεταχείρισης. Θα τους εντοπίσουμε, θα τους αποδομήσουμε και τελικά, θα τους κυνηγήσουμε και θα τους εξουδετερώσουμε», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.

The four vessels were known by our intelligence…



Οι διαδρομές μέσω των οποίων διακινούνται ναρκωτικά στις ΗΠΑ

Τα καρτέλ των ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική λειτουργούν με τρόπο παρόμοιο με τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, καθώς χωρίζουν τις επιχειρήσεις τους σε διάφορους τομείς ώστε να ελέγχουν ολόκληρη τη διαδικασία της διακίνησης, από την καλλιέργεια και την παραγωγή μέχρι τη διανομή.

Ο ειδικός σε θέματα ασφάλειας Χάιμε Εδουάρδο Αράνγκο εξήγησε στο CNN ότι χώρες όπως η Κολομβία είναι παραγωγοί, καθώς διαθέτουν καλλιέργειες και εργαστήρια, αλλά και ένοπλους άνδρες που εγγυώνται την παραγωγή. Από την άλλη πλευρά, τα μεξικανικά καρτέλ και το Καρτέλ των Ήλιων (Cártel de los Soles) παρέχουν τις διαδρομές, δηλαδή τη λογιστική και επιχειρησιακή υποστήριξη για τη μεταφορά των ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Η λογιστική αλυσίδα της διακίνησης διαφέρει ανάλογα με το είδος της ουσίας, καθώς η φαιντανύλη, οι μεθαμφεταμίνες, η μαριχουάνα, η ηρωίνη και η κοκαΐνη παράγονται σε διαφορετικές χώρες και ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές. Για παράδειγμα, η φαιντανύλη παράγεται στο Μεξικό, ενώ η κοκαΐνη στην Κολομβία, το Περού και τη Βολιβία. Ωστόσο, η πλειονότητα των ναρκωτικών εισέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των νότιων συνόρων.

Πώς γίνεται η μεταφορά της κοκαΐνης

Στην περίπτωση της κοκαΐνης, μετά την παραγωγή της στην Κολομβία, το Περού ή τη Βολιβία, διέρχεται από χώρες όπως ο Ισημερινός ή η Βενεζουέλα και στη συνέχεια μπορεί να μεταφερθεί με πλοία στις ακτές της Κεντρικής Αμερικής ή απευθείας στο Μεξικό, είτε μέσω του Ειρηνικού είτε μέσω της Καραϊβικής και κατόπιν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, διακινείται μέσω χερσαίων διαδρομών που διασχίζουν τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής.

Από την άλλη πλευρά, η φαιντανύλη, που παράγεται κυρίως στο Μεξικό με εισαγωγές πρώτων υλών από χώρες της Ασίας, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA), διακινείται μέσω των νότιων συνόρων.

